Février 2026 : ces 2 signes du zodiaque vont enfin recevoir le « oui » qui va bouleverser leur année

Au cœur de l’hiver 2026, certains attendent encore un mail, un appel, un accord qui tarde. Début février, deux signes du zodiaque voient enfin un « oui » décisif se profiler, au point de bousculer tout le reste de leur année.

Attendre une réponse qui ne vient pas, alors que le froid de février mord encore, donne parfois l’impression que la vie a appuyé sur pause. Candidatures envoyées, projets déposés, demandes de prêts ou déclarations de cœur restent en suspens, comme coincés dans un hiver interminable.

Pourtant, le ciel de ce début février 2026 commence à bouger sérieusement. Une configuration rare annonce un déblocage net pour deux signes en particulier : un signe de Terre qui rêve de sécurité et un signe d’Air en quête de lien et de reconnaissance. Leur « oui » pourrait bien changer toute leur année.

Février 2026 : un ciel qui rouvre les portes après trois ans de test

Depuis trois ans, le passage de Saturne en Poissons a mis sous pression l’argent, le corps et les relations, donnant à beaucoup la sensation d’un long tunnel. Le 7 février 2026, Jupiter atteint le 19e degré du Cancer, la Lune glisse en Scorpion et Mercure vient d’entrer en Poissons. Pour l’astrologue Abigail-Rose Remmer, « la plupart du temps, l’année va être très chanceuse », explique-t-elle, citée par YourTango.

Jupiter en Cancer grossit tout ce qui a été chéri et travaillé patiemment, qu’il s’agisse d’un dossier administratif, d’un projet de vie ou d’une histoire d’amour. Avec Mercure en Poissons, les décisions se teintent d’intuition et de sensibilité. L’ambiance ressemble à un brise-glace qui fait remonter en surface les réponses attendues, surtout pour celles et ceux qui ont persévéré sans lâcher.

Taureau : le oui matériel qui sécurise enfin vos bases

Pour le Taureau, ce « oui tant espéré » concerne très souvent le domaine matériel, financier ou professionnel. Accord de prêt immobilier, promotion assortie d’une augmentation, contrat longtemps repoussé qui se signe enfin : la réponse arrive sous une forme concrète, avec du papier, de l’encre et des chiffres, exactement comme ce signe de Terre l’apprécie.

Les astrologues soulignent aussi un coup de projecteur sur votre parole : une idée partagée, un message posté, une histoire racontée peut ouvrir une porte professionnelle ou financière inattendue. Mieux vaut donc avoir ses dossiers en ordre et ses conditions clarifiées. Ce feu vert n’est pas un simple coup de chance, mais la récompense visible d’un effort soutenu et d’une constance presque obstinée.

Verseau : le feu vert relationnel qui valide vos sentiments et vos idées

Pour le Verseau, la bonne nouvelle prend souvent la couleur d’un engagement. Déclaration d’amour, demande en mariage, proposition de partenariat créatif ou professionnel : quelqu’un choisit clairement de vous suivre et de miser sur votre originalité. L’abondance passe aussi par le soin de vous-même ; en prenant le temps d’écouter votre corps et votre cœur, vous attirez des liens plus chaleureux.

Une fois la réponse positive tombée, le doute se dissout et votre énergie mentale se libère d’un coup. Le cerveau se remet à tourner à plein régime, les idées affluent, l’envie de lancer des projets collectifs ou artistiques se renforce. Pour Taureau comme pour Verseau, l’idéal est de marquer ce moment par une vraie célébration, puis, dans les jours qui suivent, de poser des actions très concrètes pour ancrer ce « oui » dans la réalité et bâtir la suite de 2026 sur ce nouveau socle.

