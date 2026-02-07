Jean barrel hors-jeu en 2026 : ce nouveau jean structuré va dominer la tendance denim et votre silhouette

Après des saisons de domination du jean barrel, une nouvelle coupe structurée s'impose déjà dans les rayons pour 2026. Entre plis graphiques et taille marquée, ce jean promet de changer la donne pour beaucoup de silhouettes.

On l’a vu partout, avec ses jambes arrondies et son air décontracté : le jean barrel a longtemps été le chouchou des vitrines. Mais à force de croiser la même silhouette ballon, l’œil se lasse et l’envie de nouveauté monte. Dans les collections qui arrivent, une coupe beaucoup plus nette commence déjà à lui voler la vedette.

Pour Jeanne Spaey, styliste et conseillère en image, le barrel fait partie de ces tendances qui reviennent par vagues, « mais qui ne s’installe généralement pas sur le long terme », explique-t-elle dans La Libre. Un détail change tout pour 2026 : la mode réclame désormais de la structure, presque une architecture autour de la jambe.

Pourquoi le jean barrel s’essouffle à l’aube de 2026

Si ce modèle a plu, c’est aussi parce qu’il redessine franchement le corps. « Certains l’aiment pour sa capacité à redessiner le corps et à transformer une silhouette avec style. D’autres, au contraire, ne l’apprécient pas pour ces mêmes raisons, car le jean barrel apporte beaucoup de volume aux jambes et peut manquer de légèreté », reconnaît Jeanne Spaey. Sa forme tonneau, resserrée à la taille puis à la cheville, crée un effet court et bombé qui ne pardonne pas à tout le monde.

La styliste rappelle qu’il « convient mieux à certaines morphologies, comme la silhouette en triangle inversé. Cette dernière est une silhouette où le volume des épaules ou de la poitrine est plus important que celui des hanches ». Pour les petites tailles ou les hanches marquées, ce volume peut tasser. D’où le succès d’alternatives déjà plus fluides, comme le pantalon wide leg ou le jean baggy, en attendant la nouvelle star annoncée de la tendance denim 2026.

Le jean origami, ce jean à plis qui prend la relève

Les créateurs misent désormais sur le jean origami, parfois appelé jean à plis. Le denim y est travaillé comme une matière de tailleur : plis marqués à la taille, pinces nettes qui longent la jambe, rabats ou pans qui se croisent façon portefeuille. Le tissu ne flotte plus autour du corps, il le construit. Résultat, une ligne droite, bien tenue, qui allonge visuellement les jambes et marque la taille sans la comprimer.

Ce nouveau favori emprunte tout au pantalon de costume : ceinture structurée, poches discrètes, pli de devant bien repassé. On le trouve déjà en version toile brute ou délavée, de la fast fashion autour de 35 à 40 € aux labels de luxe qui dépassent 600 €. Le principe reste le même : un jean qu’on peut assumer aussi bien au bureau qu’en rendez-vous habillé, là où le barrel restait très casual.

Comment adopter ce jean structuré en 2026 sans se tromper

Pour les silhouettes petites, mieux vaut choisir un jean à plis cheville, avec des lignes verticales bien visibles et un minimum de rabats. Les hanches généreuses gagnent à privilégier des plis plats qui ne gonflent pas le bassin. En cas de ventre rond, un denim assez épais, avec des plis cousus sur quelques centimètres, évite l’effet « bourrelet » au niveau de la ceinture. Celles qui avaient trouvé leur équilibre en jean barrel peuvent passer au jean origami avec un volume maîtrisé sur le bassin et une taille haute marquée.

La coupe reste forte, presque « assez imposante », comme le décrit Jeanne Spaey. « Je conseille de le porter avec des chaussures à bout ouvert, un haut structuré et près du corps, ou avec des manches 3/4 ou retroussées pour dégager les avant-bras. Ces détails apportent de la légèreté à la tenue ». Un jean architecturé, un haut simple, et toute la silhouette prend un coup de frais sans renier le confort du denim.