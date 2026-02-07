Si votre chat éternue souvent, voici les signes inquiétants à surveiller avant qu'il ne soit trop tard

Mon chat éternue souvent, est-ce un simple réflexe face à la poussière ou le signe d’un coryza qui s’installe en plein hiver ? Entre écoulements, fatigue et fièvre, certains détails changent tout pour sa santé.

Installé sur le radiateur, votre chat laisse échapper un petit atchoum, secoue la tête puis replonge dans sa sieste. La scène est familière, presque attendrissante. Entre deux vidéos de félins éternuant sur les réseaux, difficile d’imaginer que ce geste banal puisse parfois cacher un vrai souci de santé.

Quand vous vous surprenez à penser mon chat éternue souvent, la question change : simple poussière, ou début d’infection respiratoire ? L’air sec du chauffage irrite les muqueuses, tout comme certains parfums d’ambiance. Dès que les éternuements se répètent et s’accompagnent d’autres signes, ce qui paraissait anodin devient franchement suspect.

Mon chat éternue souvent : quand un atchoum devient un vrai signal d’alerte

Un éternuement isolé reste le plus souvent anodin. Les chats vivent le nez collé au sol, explorent tapis et recoins poussiéreux : une particule irritante, une odeur très forte, et hop, un atchoum pour l’évacuer. Le réflexe est bref, le nez se dégage, l’animal retourne à sa sieste ou à son jeu, sans écoulement ni changement visible.

Le scénario change vraiment si les atchoums s’enchaînent. Un chat qui éternue plusieurs fois par heure, ou jour après jour, ne se débarrasse plus d’un simple grain de poussière. Ses voies respiratoires supérieures s’enflamment. Dès que vous observez ces salves répétées, même chez un animal encore vif, dites-vous qu’il ne va pas bien.

Écoulements, fatigue, fièvre : les signes qui inquiètent vraiment chez le chat

Les narines de votre compagnon donnent souvent la première alerte visuelle. Un filet clair, aqueux, peut accompagner une irritation bénigne ou une petite allergie. En revanche, un mucus épais, jaune ou verdâtre indique que des bactéries ont profité du terrain : l’infection a pris le dessus. Plus préoccupant encore, des traces de sang dans les éternuements, même discrètes, doivent faire réagir sans attendre et justifient un appel rapide au vétérinaire.

Les éternuements répétés s’accompagnent souvent d’un changement global de comportement. Un chat malade se montre apathique, se cache, ne joue plus, néglige sa toilette. Des oreilles ou des coussinets anormalement chauds peuvent trahir de la fièvre. Si en plus l’animal boude sa gamelle, l’alerte est maximale : avec un nez bouché, il ne sent plus sa nourriture et peut arrêter de manger en quelques heures seulement.

Coryza, allergie, corps étranger : pourquoi il ne faut pas attendre

En hiver, le grand classique derrière ces signes reste le coryza, souvent surnommé « grippe du chat ». Des virus comme l’Herpèsvirus ou le Calicivirus, parfois associés à des bactéries, enflamment nez et gorge et gênent la respiration. Même un chat qui ne sort jamais peut être contaminé par des germes rapportés sur vos vêtements. Autre possibilité : une allergie aux acariens ou aux moisissures, ou un brin d’herbe coincé dans les fosses nasales. Sans soins, ils peuvent dégénérer en pneumonie ou sinusite chronique.

Face à ce tableau, seul le vétérinaire peut vraiment trancher : auscultation, prise de température, prélèvements si besoin, puis anti-inflammatoires, inhalations ou antibiotiques ciblés. Évitez tout médicament humain, le paracétamol par exemple étant toxique pour le chat. La prochaine fois que votre compagnon enchaîne les atchoums, observer ces détails vous aidera déjà à prendre la bonne décision pour sa santé.