Laits infantiles : ces boîtes de grandes marques retirées des rayons en France, comment savoir si votre bébé en a bu

Depuis début 2026, des laits infantiles contaminés sont rappelés en cascade en France, jusque dans les marques les plus connues. Entre placard et biberon, comment savoir si votre bébé est exposé ?

Au moment d’ouvrir la boîte de lait en poudre, peu de parents imaginent devoir s’en méfier. Depuis début 2026 pourtant, une vague de rappels de laits infantiles contaminés vide les rayons dans plus de 60 pays, dont la France. Biberons à moitié préparés, boîtes rangées au fond du placard : il devient indispensable de vérifier ce que boit vraiment votre bébé.

Au centre de cette crise, une toxine appelée céréulide, produite par la bactérie Bacillus cereus. Elle peut provoquer des vomissements et des diarrhées chez les nourrissons, très sensibles à la déshydratation. La France a choisi d’appliquer une marge de sécurité renforcée et a durci les règles : la question n’est plus théorique, elle concerne directement les boîtes déjà dans votre cuisine.

Pourquoi autant de laits infantiles sont retirés du marché français

Les enquêtes pointent un ingrédient commun : une huile riche en acide arachidonique (ARA) fournie par la société chinoise Cabio Biotech, utilisée par plusieurs fabricants. Des traces possibles de céréulide ont été détectées lors de contrôles qualité, ce qui a déclenché des rappels préventifs. Le risque individuel est jugé faible, mais pour des bébés, les autorités et les industriels appliquent une prudence maximale.

En France, des lots précis de laits en poudre Nestlé (Guigoz, Nidal), Lactalis (Picot), Danone (Gallia, Blédilait), Vitagermine (Babybio) ou encore La marque en moins ont été retirés. Il ne s’agit pas de toutes les références, seulement de certains numéros de lots. La liste évolue au fil des analyses, d’où l’importance de vérifier chaque boîte, même achetée il y a plusieurs semaines.

Comment vérifier si le lait de votre bébé fait partie des lots rappelés

Commencez par identifier exactement la marque, la gamme (classique, AR, confort…) et l’âge indiqué sur la face avant de la boîte. Retournez ensuite le produit : sous le fond métallique ou sur le sachet interne figurent un numéro de lot et une date de durabilité minimale (DDM). Ces codes servent de clé pour savoir si votre lait apparaît dans un rappel officiel.

Rendez-vous sur RappelConso.gouv.fr ou sur le site du fabricant, puis tapez le nom de la marque ou le mot « céréulide ». Comparez scrupuleusement numéro de lot et DDM avec la fiche de rappel. Si tout correspond, considérez la boîte comme concernée. Si un doute persiste, les pharmacies et les services consommateurs des marques peuvent vous aider à trancher :

Noter marque, gamme et âge du lait

Relever numéro de lot et DDM

Contrôler sur RappelConso ou le site de la marque

En cas de correspondance, ne plus utiliser la boîte

Demander échange ou remboursement

Votre boîte est concernée ou déjà consommée : gestes immédiats à adopter

Si votre lait figure dans un rappel, stoppez immédiatement son utilisation, même si votre enfant ne présente aucun symptôme. Les boîtes, entamées ou non, peuvent être rapportées en pharmacie ou en grande surface pour remboursement ou échange ; certaines marques demandent simplement d’envoyer des photos de la boîte et du numéro de lot avant de jeter le produit.

Un bébé ayant bu un lot concerné doit être surveillé dans les heures qui suivent : vomissements soudains, diarrhée, grande fatigue, bouche sèche ou couches peu remplies sont des signaux d’alerte. En cas de symptômes, contactez votre médecin ou le 15. Les autorités indiquent que les formes graves restent rares, mais deux décès de nourrissons font l’objet d’enquêtes, ce qui justifie cette vigilance. Pour remplacer le lait rappelé, parlez-en avec votre pédiatre ou votre pharmacien afin de choisir une formule équivalente ; un léger changement de transit les premiers jours est fréquent et se résout en général rapidement.