Rappel massif des biscuits LU Granola : ces paquets pour enfants vendus partout en France à traquer d’urgence

Mis en ligne le 7 février 2026 sur Rappel Conso, le rappel de deux biscuits LU Granola vendus partout en France affole les parents. Êtes‑vous concerné par ces cookies glissés au goûter de vos enfants ?

Dans le cartable, sur la table du petit-déjeuner, ces biscuits sont partout. Ce week‑end, de nombreux parents découvrent qu’un paquet de biscuits LU Granola habituellement glissé pour le goûter fait l’objet d’un rappel massif. L’alerte ne vise pas tous les consommateurs, mais demande un vrai tri dans les placards.

Mis en ligne le 7 février 2026 sur la plateforme officielle Rappel Conso, ce rappel concerne deux références de Granola Cookies Gros éclats vendues entre le 27 octobre 2025 et le 29 janvier 2026, dans toute la France, chez Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Auchan, Aldi, Lidl, Monoprix, Casino, Cora, Système U et d’autres réseaux. Un paquet très banal peut donc être concerné.

Deux biscuits LU Granola rappelés partout en France

Deux produits seulement sont visés, tous fabriqués par Mondelez International pour la marque LU Granola. Il s’agit de cookies au chocolat souvent choisis pour le goûter des enfants, proposés en étuis individuels ou en lots, avec des dates de durabilité minimale allant de fin juillet à mi-octobre 2026 selon les numéros de lots.

Granola Cookies Gros éclats de chocolat 276 g : étui de 2 biscuits, lots de 2×276 g et 6×276 g.

: étui de 2 biscuits, lots de 2×276 g et 6×276 g. Granola Cookies Gros éclats de chocolat et amandes caramélisées 184 g : étui de 8 biscuits.

Pour reconnaître un paquet rappelé, il faut retourner l’emballage et vérifier le code-barres GTIN et la date de durabilité minimale. Les codes concernés sont les 7622202013102, 7622202014680, 7622300689124 et 3017760756297, associés à une longue liste de lots détaillée sur Rappel Conso. Aucun autre produit commercialisé par Mondelez International en France n’est concerné.

Rappel LU Granola : qui est vraiment exposé au risque

Le motif de ce rappel n’est pas un corps étranger, mais la présence d’une substance allergisante non déclarée en lien avec le lait. Pour une personne allergique au lait, manger un biscuit qui en contient sans que ce soit indiqué peut provoquer une réaction allergique plus ou moins sévère. Chez un enfant, cette surprise au goûter peut suffire à déclencher une urgence médicale.

Les autorités précisent que les consommateurs qui ne sont pas concernés par cette allergie peuvent consommer ces produits en toute sécurité. En pratique, ce rappel vise donc surtout les familles où un parent ou un enfant est allergique au lait, mais aussi les structures qui distribuent ces biscuits en collectif, comme les cantines ou les accueils de loisirs.

Rappel biscuits LU Granola : les bons réflexes avant le 11 avril 2026

Si un paquet correspond à l’un des codes et dates visés et qu’une personne allergique au lait pourrait le consommer, il ne doit pas être mangé. Les produits peuvent être rapportés en magasin – Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Auchan, Aldi, Lidl, Monoprix, Casino, Cora, Système U ou autre enseigne concernée – pour un remboursement, même sans ticket de caisse, jusqu’au samedi 11 avril 2026. Pour toute question, le service consommateurs Mondelez répond au 0969397979, à condition de garder l’emballage avec le code-barres et le numéro de lot.

