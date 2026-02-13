Liquide vaisselle : arrêtez d'en acheter, ces 3 ingrédients de placard font mieux que les grandes marques

Mains qui brûlent, flacon vert fluo et odeur chimique envahissante : votre liquide vaisselle cache peut‑être plus qu’il ne lave. Trois ingrédients de placard bousculent ce réflexe et promettent une vaisselle nette sans compromis.

Assiettes couvertes de gratin, plat à four noirci, éponge qui mousse vert fluo : la scène est familière, surtout en plein hiver. On verse machinalement son liquide vaisselle préféré, l’odeur chimique envahit la cuisine et les mains tirent une fois la vaisselle terminée. Ce réflexe rassure, mais rien ne dit que ce produit soit le plus efficace, ni le plus sûr, pour dégraisser votre vaisselle.

Derrière l’étiquette promettant brillance et citron, les chiffres sont moins reluisants. Près de 80 % des liquides vaisselle du commerce reposeraient sur des tensioactifs issus de la pétrochimie, souvent associés à des conservateurs allergisants et à des substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens. En 2021, seuls 16 produits sur 40 ont obtenu une note au moins égale à B, quand certains best-sellers cumulent un triple E pour la santé et l’environnement.

Pourquoi les liquides vaisselle industriels posent question

Dans un flacon classique, on trouve surtout de l’eau épaissie par des gélifiants, des parfums de synthèse et des agents moussants spectaculaires. La mousse rassure, mais ces tensioactifs dérivés de combustibles fossiles laissent des résidus sur la peau et finissent dans les rivières. Une étude publiée en 2022 dans le Journal of Applied Microbiology résume : « Les tensioactifs sont capables de pénétrer la membrane cellulaire et donc de provoquer une toxicité pour les organismes vivants. L’accumulation de ces composés est connue pour provoquer des dommages importants aux branchies et la perte de la vue chez les poissons ».

À la caisse, la note suit la même trajectoire : entre 2 et 4 euros le litre, parfois plus de 7 euros pour certaines références, un foyer qui vide un flacon par mois dépense facilement une trentaine d’euros par an uniquement pour le liquide vaisselle. À cela s’ajoutent douze bouteilles en plastique à usage unique, dans un pays qui produit déjà plus de 309 millions de tonnes de déchets chaque année.

Les 3 ingrédients de placard qui changent tout

Pour remplacer ces formules, une combinaison de produits de placard fonctionne étonnamment bien. Le savon de Marseille authentique, à base d’huiles végétales, sans colorant ni parfum, fournit l’action lavante tout en restant doux pour la peau. Le bicarbonate de soude apporte une abrasion très fine et neutralise les odeurs. Le vinaigre blanc, lui, lutte contre le calcaire, fait briller la verrerie et aide à conserver la préparation plusieurs mois.

La recette du liquide vaisselle maison et ses atouts au quotidien

Pour 1 litre de liquide vaisselle, il suffit de réunir :

50 g de savon de Marseille râpé

1 c. à s. de bicarbonate de soude

1 c. à s. de vinaigre blanc

1 litre d’eau chaude

On fait d’abord fondre le savon dans l’eau chaude en remuant, on ajoute le bicarbonate, puis le vinaigre très doucement, car la réaction effervescente fait vite mousser. Le mélange refroidit et s’épaissit en quelques heures, il ne reste plus qu’à le transvaser dans un flacon propre que l’on réutilisera longtemps.

Sur la vaisselle, ce liquide décroche les graisses cuites sans frottements excessifs. Il se rince vite et ne laisse pas de film : les assiettes crissent sous le doigt. Une cuillère à café sur l’éponge suffit pour une vaisselle familiale.