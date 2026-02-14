Avant de repeindre vos murs gras ou jaunis par la nicotine, ce nettoyage méconnu permet d’éviter cloques et taches

Avant de passer le premier rouleau, un film invisible de graisses et de nicotine menace vos murs de cloques, d’auréoles et de peinture qui s’écaille. Quel nettoyage ciblé, exigé par les pros en cuisine comme dans les pièces enfumées, change radicalement le résultat final ?

Vous avez enfin choisi la couleur, bâché les meubles, ouvert le pot de peinture… et pourtant quelque chose cloche souvent sans qu’on le voie : l’état réel des murs. Sous un blanc apparemment correct se cachent années de cuissons, de cigarettes, de mains qui glissent, laissant un film gras aussi discret qu’endurant.

Quand ce mélange de graisses et de nicotine n’est pas traité, la peinture adhère mal, fait des cloques, jaunit ou laisse réapparaître des auréoles en quelques semaines. Beaucoup pensent avoir « un problème de peinture », alors que le souci vient du support. Un geste de nettoyage ciblé, avant même la sous‑couche, change complètement le résultat.

Graisses et nicotine sur les murs : un obstacle invisible pour la peinture

Dans une cuisine, les murs absorbent vapeurs de cuisson et micro‑projections qui finissent par former une pellicule collante. Dans un salon ou une chambre de fumeur, la fumée charge les surfaces en nicotine jaunâtre. Même bien ventilées, ces pièces gardent ce voile gras incrusté dans les pores du plâtre ou de l’ancienne peinture.

Quand vous peignez par‑dessus, le rouleau dépose la couleur sur ce film, pas sur le mur. Résultat : l’adhérence reste superficielle, la matière glisse ou se rétracte, les taches traversent, des écailles apparaissent au moindre choc. Les professionnels considèrent donc que lessiver un mur avant peinture est la vraie première couche de tout chantier intérieur.

Cristaux de soude : le nettoyage spécifique qui dégraisse avant de peindre

Pour retirer ce film, l’eau claire ou un simple savon restent trop timides. Les cristaux de soude, eux, agissent comme une lessive alcaline très efficace sur les dépôts gras et la nicotine, tout en restant économiques et sans parfum agressif. Leur pouvoir dégraissant dépasse largement celui du vinaigre blanc ou du savon de Marseille.

La bonne recette tient en peu de choses : 1 litre d’eau tiède, pas brûlante pour ne pas fragiliser les anciennes couches, et environ 30 g de cristaux de soude bien dissous. On imbibe une éponge non abrasive, on l’essore, puis on frotte délicatement par mouvements circulaires, en insistant sur les zones jaunies et grasses.

Après ce lessivage, une base saine et durable pour votre nouvelle peinture

Une fois le mur décrassé, il ne faut pas laisser la solution sécher sur place. Un second passage à l’éponge à l’eau claire enlève les résidus de cristaux, puis un chiffon sec limite l’humidité. Le mur doit ensuite sécher à l’air libre plusieurs heures, voire jusqu’au lendemain, pour que la peinture accroche directement au support assaini.

Ce lessivage ciblé offre une surface régulière, sans gras ni nicotine résiduelle, sur laquelle la peinture se tend mieux et garde sa teinte. Les cloques et reprises se font rares, les murs restent propres plus longtemps. Il suffit d’éviter l’eau trop chaude, les mélanges trop concentrés ou les éponges abrasives, qui abîmeraient le fond au lieu de le préparer.