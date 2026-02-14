Sophie Marceau : à 59 ans, ce détail capillaire presque invisible lui fait gagner 10 ans sur son visage

En plein mois de février, lors d’une apparition très commentée sur tapis rouge, les photos de Sophie Marceau ont envahi les réseaux sociaux. L’actrice française, à presque 59 ans, y affiche un visage incroyablement frais, l’ovale plus net, les traits comme allégés. Au point que beaucoup la jugent dix ans plus jeune que sur ses précédentes sorties.

Face à ce coup d’éclat, les mêmes questions reviennent : nouveau soin miracle, injections, retouches de chirurgie esthétique ? Sophie Marceau a pourtant répété qu’elle refusait de figer son visage. Elle explique par exemple : « J’utilise un gel botox bio. Ça n’a rien à voir avec le botox. C’est un gel à base de plantes qui agit directement contre les rides. Je n’utiliserai jamais de botox, ne serait-ce qu’en raison de la formation d’un masque non naturel sur le visage », a confié Sophie Marceau au Journal des Femmes. Reste ce fameux changement, presque imperceptible, qui modifie la perception de son âge.

Ce carré wavy de Sophie Marceau qui agit comme un véritable lifting capillaire

Ce que l’on distingue d’abord, en comparant les clichés, c’est la nouvelle architecture de ses cheveux. Fini les longueurs qui tirent vers le bas et alourdissent les contours du visage après 50 ans. Sophie Marceau porte désormais un carré wavy mi-long, qui s’arrête autour des clavicules. Cette ligne horizontale dégage le cou, redresse le port de tête et donne immédiatement une impression de silhouette plus légère.

Autre clé de ce lifting capillaire : la texture. L’actrice a troqué le brushing raide pour des ondulations souples, obtenues sur un carré légèrement dégradé. Ce dégradé flou enlève de la masse là où les cheveux pèsent trop, tout en créant du volume sur le haut de la tête et autour des pommettes. Les mèches qui effleurent la mâchoire redessinent l’ovale, floutent le bas du visage et apportent une douceur très flatteuse.

Frange effilée et regard lumineux : le détail qui fait gagner dix ans

Le troisième élément, celui que l’œil repère sans toujours l’identifier, c’est la frange effilée. Loin d’une barre droite trop épaisse, la sienne est légère, presque rideau, et suit le mouvement des ondulations. Elle recouvre délicatement le front, dissimule la ride du lion et les plis horizontaux sans les figer. En cadrant les sourcils et le regard, elle attire l’attention sur les yeux plutôt que sur les zones marquées.

Pour celles qui rêvent du même effet, le briefing au salon compte autant que les photos. Les coiffeurs recommandent de demander un carré mi-long flou qui arrive aux clavicules, avec un dégradé léger dans la masse et une frange rideau ou effilée facile à balayer. À la maison, un séchage naturel à 80 %, un spray à l’eau de mer ou une mousse légère suffisent pour froisser les longueurs du bout des doigts et garder cet esprit coiffé-décoiffé.

Une routine anti-âge naturelle pour accompagner cette coupe rajeunissante

Derrière ce visage reposé, tout reste cohérent avec la philosophie de l’actrice, qui préfère les solutions douces à la médecine esthétique. Le gel dont elle parle est un soin Biotulin, riche en spilanthol issu de l’Acmella oleracea, souvent présenté comme un « botox en bouteille » topique, aux effets progressifs mais sans immobiliser les expressions.