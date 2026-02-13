Acné : cette vieille astuce avec du dentifrice pourrait abîmer votre peau beaucoup plus que vous ne l’imaginez

De la salle de bain familiale aux réseaux sociaux, le dentifrice sur les boutons reste un réflexe rassurant contre l’acné. Mais que disent vraiment la science et les dermatos ?

Un bouton rouge la veille d’un rendez-vous important, le miroir qui ne pardonne pas… On dégaine alors le tube de dentifrice en pensant sauver la situation. Cette vieille astuce, transmise dans les familles et les cours de récréation, promet de faire « sécher » l’imperfection dans la nuit. Mais que se passe-t-il vraiment quand on met du dentifrice sur un bouton ?

Longtemps, faute de soins spécifiques contre l’acné, on recyclait ce que l’on avait sous la main. Le dentifrice, qui pique un peu, cochait toutes les cases du remède « qui agit ». La pâte semble assécher le bouton, laisser une croûte, le rendre moins visible au réveil. De quoi entretenir l’idée rassurante que ce bricolage mentholé est inoffensif.

Dentifrice sur les boutons : une illusion

Dans un tube de dentifrice standard, on retrouve du menthol pour la sensation de fraîcheur, du bicarbonate de soude, du peroxyde d’hydrogène, parfois du triclosan antibactérien et du Laurylsulfate de sodium (SLS). Ce mélange a été pensé pour nettoyer l’émail, très dur, pas pour une peau inflammée et vivante.

L’acné touche la plupart des adolescents et de nombreuses femmes : ce n’est pas un simple excès de gras mais une maladie inflammatoire du follicule, où s’emmêlent sécrétion de sébum, épaississement de la peau et prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes. Quand on agresse la peau avec un produit très asséchant, elle se sent en danger, augmente sa production de sébum et peut déclencher de nouvelles lésions au lieu de calmer l’inflammation.

Acné et dentifrice : un mauvais duo

La peau du visage reste saine avec un pH légèrement acide, autour de 4,5 à 5,5. Beaucoup de dentifrices sont basiques, au-delà de 8, et dérèglent cette barrière. Hors de la bouche, leurs agents moussants, abrasifs et parfums peuvent provoquer rougeurs, démangeaisons ou eczéma de contact. « Le dentifrice, c’est pour les dents, pas pour la peau. Certains contiennent des agents allergisants qui peuvent provoquer des réactions inflammatoires », explique la dermatologue, connue sur Instagram sous le pseudonyme @docteur_skin, citée par Femme Actuelle. La Société Française de Dermatologie déconseille formellement cette pratique.

Sur un bouton isolé, laisser cette pâte toute une nuit peut provoquer une brûlure chimique : peau qui pèle, croûte blanche, marque rouge ou brune qui persiste des semaines. En sur-asséchant, le dentifrice déclenche aussi un effet rebond : la peau se défend en produisant plus de sébum et relance les poussées. « Le tea tree assèche, certes, mais ne règle pas le problème de l’acné », prévient la dermatologue ; la même logique vaut pour tous les produits trop décapants, dentifrice compris.

Que mettre à la place du dentifrice ?

Il existe heureusement des solutions ciblées pour une peau acnéique, sans détourner le dentifrice. En pharmacie, on trouve des soins à base d’acide salicylique, de peroxyde de benzoyle, de niacinamide ou de zinc, conçus pour désobstruer les pores et apaiser l’inflammation. Côté plantes, l’huile essentielle d’arbre à thé (tea tree) ou l’argile verte ou blanche s’emploient ponctuellement, bien diluées ou en masque court, dans une routine douce et hydratante.