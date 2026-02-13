Ces oursons guimauve maison, plus aériens que ceux du commerce grâce à 3 gestes simples, à tester vite

Nés en 1962 dans le Nord, les oursons guimauve font aujourd'hui la queue devant les vitrines. Et si trois gestes suffisaient pour les surpasser chez vous ?

En 1962, Michel Cathy imagine dans le Nord un petit bonbon en forme d’ours, mélange du croquant du chocolat et du moelleux de la guimauve. Depuis, l’ourson a quitté les boîtes Bouquet d’Or puis Cémoi pour devenir une star des vitrines, au point que les gourmands patientent devant les Galeries Lafayette pour les créations de Cyril Lignac.

Dans ce Bar à Oursons, la version signée chef mise sur une guimauve très moelleuse, des recettes nettes aux parfums framboise, matcha, café ou dulcey et un enrobage chocolaté précis. Comme le résume Paris Select : « Un petit bonheur qui tient dans la main. » Pourtant, à la maison, on peut viser encore plus léger avec des oursons guimauve maison à seulement 3 ingrédients. La différence tient en trois gestes précis.

Oursons guimauve maison : pourquoi ils peuvent battre ceux des chefs

Les oursons industriels ou de pâtissiers doivent voyager, rester stables des jours entiers, supporter la chaleur d’une boutique. On ajoute donc divers sucres et stabilisants pour garantir la tenue. À la maison, on cherche surtout une bouchée qui fond, presque mousseuse, que l’on prépare pour être mangée dans les heures qui suivent.

La base repose sur un trio minimaliste : sucre, eau et gélatine. Pour environ trente oursons, il suffit de 250 g de sucre en poudre, 80 ml d’eau et 10 feuilles de gélatine, soit une vingtaine de grammes. Ce ratio offre assez de tenue pour démouler de jolis oursons, tout en laissant une texture plus aérienne que celle des bonbons du commerce.

Les 3 secrets pour des oursons en guimauve plus aériens que ceux du commerce

D’abord, il faut bien hydrater les feuilles de gélatine dans un grand bol d’eau froide. Pendant ce temps, on prépare un sirop avec l’eau et le sucre. Le point clé arrive ici : porter ce mélange à exactement 121 °C avec un thermomètre de cuisine, le fameux stade « petit boulé » des confiseurs, qui donne une guimauve qui se tient sans devenir dure.

Une fois la température atteinte, on ajoute la gélatine essorée hors du feu, puis on fouette à vitesse maximale pendant environ 10 minutes. Le liquide ambré blanchit, double de volume et forme un « bec d’oiseau » au bout du fouet. On poche aussitôt cette masse mousseuse dans des moules en silicone légèrement huilés, de préférence en forme d’ourson, puis on laisse sécher à l’air libre au moins 4 heures, jusqu’à 24 heures pour une fine croûte et un cœur tendre.

Recette express d’oursons guimauve maison : étapes clés et idées gourmandes

Pour une trentaine d’oursons ultra aériens, il faut donc :

250 g de sucre en poudre

80 ml d’eau

10 feuilles de gélatine (environ 20 g)

Après le séchage, les oursons sont un peu collants. On les roule alors dans un mélange de sucre glace et de maïzena pour créer un voile protecteur tout doux. On peut aussi les tremper dans du chocolat noir ou au lait fondu pour une coque craquante qui rappelle les créations de chef, sans perdre la légèreté de la guimauve centrale.

Côté parfums, quelques gouttes de vanille, de fleur d’oranger ou de coulis de framboise ajoutées en fin de fouettage transforment la base en oursons personnalisés. Une pointe de colorant pastel évoque les versions matcha ou framboise que l’on voit en boutique. Ces oursons guimauve maison se glissent sur un chocolat chaud, se posent sur un gâteau d’anniversaire ou se rangent en sachets pour un cadeau fait main, avec une texture que le commerce n’offre pas toujours.