Personne ne croit que c’est maison : cette sauce curry façon McDo prête en 5 minutes cache un détail clé

Entre nuggets maison et frites dorées, il ne manque souvent qu’une chose au plateau télé : la fameuse sauce curry façon McDo. En quelques minutes et avec des ingrédients du placard, cette version maison promet un goût si proche de l’original qu’elle surprend tout le monde.

Piles de nuggets maison encore chauds, pommes de terre croustillantes, plateau posé sur la table basse : tout est prêt pour la soirée télé. Il manque pourtant ce petit plus qui fait tout le charme des menus de fast-food, cette sauce jaune, sucrée et épicée que les enfants réclament autant que les adultes.

Bonne nouvelle : cette fameuse sauce curry McDo maison repose sur un équilibre très simple entre gras, épices, sucre et acidité, que l’on peut reproduire en quelques minutes. Texture nappante, couleur dorée, goût si proche de l’original que beaucoup pensent à une version achetée. Le secret se joue pourtant en quelques cuillères bien choisies.

Sauce curry façon McDo : ce qui fait toute la différence

Au cœur de la recette, on trouve une base de mayonnaise bien onctueuse qui apporte le côté crémeux des sauces pour nuggets. Elle sert de support aux épices, qui vont s’y diffuser sans brûler le palais. Le curry en poudre donne la chaleur aromatique et ce parfum reconnaissable, tandis que le curcuma offre la teinte jaune vive du fast-food.

Vient ensuite la note sucrée, assurée par un peu de miel, qui arrondit les épices et apporte ce côté réconfortant. Un filet de vinaigre blanc réveille l’ensemble, allège la sensation de gras et laisse une bouche fraîche, prête pour la bouchée suivante. Bref, on a aussitôt envie de replonger un morceau de poulet ou un bâtonnet de carotte.

Les ingrédients et le ratio magique pour une sauce curry McDo maison bluffante

Pour obtenir cette signature, les proportions comptent autant que la liste des ingrédients. La base tient dans un bol : 4 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à café bombée de curry en poudre, 1/2 cuillère à café de curcuma, 1/2 cuillère à café de miel, 1/2 cuillère à café de vinaigre blanc et une pincée de sel fin. Ce ratio évite que la moutarde de la mayonnaise ne domine et laisse le curry s’exprimer.

Ensuite, place aux réglages personnels : un soupçon de piment de Cayenne pour ceux qui aiment quand ça pique, un peu plus de miel pour une version très douce qui plaît aux enfants. On trouve aussi une autre famille de recettes, basée sur une gelée de coings mélangée à du ketchup, du curry et une pointe de gingembre. Sans œuf, cette version vegan se garde environ dix jours au réfrigérateur dans un petit pot hermétique.

En cinq minutes, une sauce prête à tremper nuggets et frites

Pour la version express, il suffit de déposer la mayonnaise dans un bol, puis de saupoudrer curry et curcuma en pluie fine tout en remuant avec une petite cuillère ou un fouet. Quand la couleur devient uniformément dorée, on ajoute miel, vinaigre, sel et l’on mélange jusqu’à obtenir une surface lisse et brillante. Après dix minutes au frais, la sauce est idéale pour accueillir nuggets de poulet maison, patates douces rôties, burgers ou simples frites du four.