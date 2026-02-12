Sauce curry McDo à la maison : cette méthode en 2 minutes avec 6 ingrédients du placard bluffe tout le monde

Tu rêves de tremper tes nuggets dans une vraie sauce curry McDo maison sans passer par le drive ? En quelques minutes et deux bases au choix, ton plateau change de niveau.

Tu fais partie de celles et ceux qui commandent des nuggets surtout pour la petite sauce jaune du sachet, quitte à en demander deux ou trois au drive ? Bonne nouvelle : plus besoin de filer chez McDonald’s dès qu’une envie de sauce curry McDo te prend. Avec quelques ingrédients très basiques, il est possible de retrouver ce goût culte directement dans ta cuisine.

En plein hiver, quand la flemme de sortir gagne tout le monde, une ramequin de sauce dorée posé au milieu d’un plateau de frites et de nuggets maison suffit à mettre tout le monde d’accord. Ce qui surprend, c’est que cette sauce ultra régressive se prépare en deux minutes montre en main, sans robot et avec ce que tu as déjà dans le placard.

Pourquoi la sauce curry McDo maison nous obsède autant

Le secret de la sauce curry McDo maison, c’est son équilibre : une base très crémeuse, un curry doux qui chauffe sans piquer, un sucré bien rond et une pointe d’acidité qui réveille tout. Dans sa version industrielle, on trouve aussi des épaississants comme l’additif E415 et une longue liste d’ingrédients imprononçables. À la maison, on reproduit le même profil, mais avec six produits simples que tu reconnais au premier coup d’œil.

Mayonnaise ou gelée de fruits, curry en poudre, curcuma pour la couleur jaune, miel ou confiture pour la douceur, vinaigre pour le peps : tout se joue dans les dosages. Une fois la texture bien nappante obtenue, chaque nugget plongé dedans retrouve ce goût de sortie au fast-food, mais sans quitter le canapé ni collectionner les petits sachets en plastique.

Sauce curry McDo maison : la version express en 2 minutes

Pour la version ultra rapide, il suffit d’un bol et d’une cuillère. La base ressemble beaucoup à celle décrite par les recettes de grand-mère : 4 cuillères à soupe de mayonnaise neutre, 1 cuillère à café de curry, 1/2 cuillère à café de curcuma, 1/2 cuillère à café de miel, 1/2 cuillère à café de vinaigre blanc, une pincée de sel et, si tu aimes, un peu de sucre ou de piment.

Commence par déposer la mayonnaise dans le bol, puis saupoudre curry et curcuma en pluie fine tout en mélangeant. Quand la couleur devient bien jaune, ajoute le miel puis le vinaigre blanc pour détendre la préparation. Remue avec énergie jusqu’à obtenir une surface lisse et brillante, ni trop épaisse ni trop liquide. Si tu as le temps, laisse reposer cinq à dix minutes pour que les arômes se posent.

Astuce gelée de fruits, réglages de goût et idées pour tremper

Certains chefs, comme Thibaut Spiwack, jurent plutôt par une base de gelée de pommes ou de coing mixée avec du ketchup, du curry, un peu de vinaigre de cidre et parfois une touche de cassonade. On obtient alors une sauce sans œuf, plus sirupeuse et très proche de la texture servie chez McDonald’s, qui se conserve plusieurs jours au frais. Tu peux facilement adoucir le résultat en ajoutant un peu plus de miel ou de confiture d’abricot, ou au contraire relever le tout avec une pincée de piment de Cayenne ou de gingembre.