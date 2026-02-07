Pornstar Martini : ce twist avec le shot pétillant que les bartenders adorent pour sublimer ce cocktail culte cet hiver

Février 2026, la grisaille s’installe et l’envie d’un verre exotique se fait pressante. Et si le Pornstar Martini, fruit de la passion, vanille et shot pétillant, devenait votre nouveau rituel maison ?

Février 2026, les journées s’étirent et la lumière tarde à revenir. Quand la grisaille s’installe, beaucoup ont le même réflexe : chercher un verre exotique, sucré-acidulé, qui donne l’impression de partir loin sans quitter le salon.

C’est là qu’entre en scène le Pornstar Martini, cocktail culte né à Londres au début des années 2000 sous l’impulsion du bartender Douglas Ankrah. Cette création joue sur un duo irrésistible, fruit de la passion et vanille, avec un shot pétillant servi à part qui intrigue souvent au premier regard.

Pourquoi le Pornstar Martini séduit du bar à la maison

Douglas Ankrah voulait une boisson qui incarne l’assurance et le style de vie d’une « star », audacieuse et sensuelle. Son nom volontairement provocateur a attiré l’attention, mais si le cocktail est resté, c’est pour sa construction aromatique très précise : une acidité tranchante de passion équilibrée par une vanille douce et rassurante, qui fait du bien au moral dès la première gorgée.

Cette signature a conquis les cartes des bars français, mais aussi les rayons. Le Néo Mix Pornstar Martini de Wolfberger, en bouteille de 70 cl, marie vodka, liqueur de fruit de la passion, sirop de vanille et une touche de piment d’Espelette à rafraîchir au shaker. La marque SHAK.R propose aussi un Pornstar Martini prêt à shaker directement dans la canette, pensé pour retrouver chez soi la mousse généreuse des comptoirs.

Recette du Pornstar Martini : fruit de la passion, vanille et shot pétillant

Pour un verre, comptez 45 ml de vodka (idéalement infusée à la vanille), 15 ml de liqueur de fruit de la passion de type Passoã, 30 ml de purée ou de jus de passion, 15 ml de sirop de vanille et un trait de jus de citron vert. Ajoutez un fruit de la passion frais pour la décoration, une grande quantité de glaçons et 30 à 45 ml de Prosecco ou de Champagne pour le shot.

Coupez le fruit de la passion en deux, mettez la pulpe d’une moitié dans le shaker avec vodka, liqueur, purée, sirop et citron vert, puis remplissez de glace jusqu’au bord. Secouez énergiquement pendant 10 à 15 secondes pour émulsionner et créer la mousse. Filtrez dans un verre à martini bien froid à l’aide d’une passoire fine, faites flotter la demi-passion réservée, puis servez à côté un petit verre de vin pétillant glacé, qui joue le rôle de « rinçage » entre deux gorgées.

Variantes du Pornstar Martini et idées pour le servir

Pour une version sans alcool, la vodka peut être remplacée par de l’eau de coco ou un spiritueux sans alcool, en augmentant légèrement le jus de passion et le sirop de vanille. Le shot se transforme facilement en tonic ou en limonade peu sucrée. Un petit clin d’œil français consiste à ajouter une pointe de piment d’Espelette et à troquer le Prosecco contre un crémant bien frais.

Ce cocktail très expressif accompagne bien des desserts légers comme un cheesecake au citron vert ou une salade de fruits exotiques, mais aussi quelques crevettes marinées pour un contraste sucré-salé. Servi à l’apéritif, en fin de repas ou lors d’une soirée de Saint-Valentin, le Pornstar Martini devient vite le centre de la table, entre son verre coiffé de mousse et son petit shot pétillant posé juste à côté.