Soirs sans inspi : ces petits pains fourrés prêts en 15 min ont remplacé tous mes plats du soir

Un reste de poulet rôti, quelques buns et du cheddar suffisent à sauver vos soirs sans inspiration. En moins de 15 minutes, cette recette vide-frigo devient votre nouveau rituel du dîner.

Il y a ces soirs où l’on ouvre le frigo en répétant « on mange quoi ce soir ? », sans aucune envie de sortir casseroles et grande vaisselle. Au fond d’un plat, un reste de poulet rôti, un paquet de fromage qui attend, quelques pains à burger oubliés. Tout pour un dîner tristounet… ou pour une recette SOS qui change tout.

Cette astuce vide-frigo transforme ces restes en buns dorés, au cœur ultra fondant, prêts en moins de 15 minutes montre en main. Avec quatre ingrédients de base et un four à 180°C, ce dîner a peu à peu remplacé la plupart des plats du soir à la maison. Trois gestes et le dîner est réglé.

Ces buns poulet rôti cheddar, la recette SOS des soirs sans inspiration

Pour 4 personnes, il suffit de réunir 4 pains à burger briochés ou aux graines de sésame, environ 200 g de poulet rôti effiloché, 80 g de cheddar râpé ou en tranches, 2 cuillères à soupe de fromage blanc ou de mayonnaise, plus une grosse carotte râpée ou une poignée de salade croquante. Le pain brioché légèrement sucré apporte un contraste délicieux avec le sel du fromage, tandis que le poulet effiloché s’imbibe parfaitement de sauce.

On préchauffe le four à 180°C, on coupe les buns, puis on tartine généreusement la base de sauce pour créer cette fameuse « barrière » qui évite au pain de détremper. Viennent ensuite le poulet rôti, le cheddar, le légume croquant, on referme et on enfourne pour 5 minutes. Le temps que le fromage devienne coulant et que le pain croustille légèrement, la cuisine sent déjà le réconfort.

Comment adapter ces buns poulet cheddar avec ce qui reste au frigo

La force de ces buns poulet rôti cheddar, c’est qu’ils s’adaptent à tout. Pas de volaille sous la main ? Des tranches de jambon blanc ou de bœuf cuit émincé fonctionnent très bien. En version végétarienne, des champignons de Paris poêlés ou de l’aubergine grillée apportent une texture généreuse. Côté fromages, on peut troquer le cheddar contre un Comté fruité, un fromage à raclette onctueux ou du Reblochon pour un esprit chalet :

Version classique : poulet rôti effiloché, cheddar doux, carotte râpée.

Version montagnarde : restes de pommes de terre, raclette ou Reblochon, oignons fondus.

Version veggie : champignons poêlés, fromage à pâte pressée, salade croquante ajoutée après cuisson.

Accompagnements faciles pour un dîner complet avec vos buns au poulet rôti

Pour équilibrer le côté très gourmand du fromage fondu, un accompagnement frais change tout. Une salade de mâche à l’huile de noix ou une salade d’endives aux pommes apporte cette pointe d’amertume et d’acidité qui « nettoie » le palais. On peut aussi servir quelques sommités de brocoli vapeur ou une petite poêlée de légumes verts avec un filet de citron, plus quelques pickles d’oignons rouges pour la touche vive et croquante.

Avec cette recette vide-frigo, on peut effilocher d’avance le poulet rôti du week-end, le garder au frais ou en petites portions au congélateur. Les soirs de flemme, il reste juste à garnir les pains, glisser au four et poser les assiettes sur la table. Peu d’effort, zéro gaspillage, un repas chaud et généreux qui met tout le monde d’accord.