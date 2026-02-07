Ongles mous qui cassent : ce rituel express avec deux ingrédients de cuisine remplace le vernis durcisseur

L’hiver abîme vos ongles mous qui cassent au moindre geste, tandis que les vernis semi-permanents sont pointés du doigt. Et si deux ingrédients de cuisine donnaient un vrai coup de pouce à votre manucure ?

Températures qui piquent, eau brûlante sur la peau, gel hydroalcoolique plusieurs fois par jour… Vos mains sont en première ligne et vos ongles trinquent. Ils se ramollissent, se dédoublent, accrochent le pull au moindre geste : de vrais ongles mous qui cassent dès que vous ouvrez une canette ou grattez une étiquette.

Pour les sauver, beaucoup dégainent vernis durcisseur ou vernis semi-permanents. Sauf que l’Union européenne vient de serrer la vis sur un ingrédient clé de ces manucures, le TPO, pointé du doigt pour ses risques sur la fertilité. Et si la solution la plus rassurante se trouvait… dans votre cuisine ?

Ongles mous qui cassent : ce que froid, ménage et carences provoquent

Entre le froid extérieur et le chauffage intérieur, la kératine des ongles se dessèche, devient plus rigide puis casse net au moindre choc. Les bains très chauds, la vaisselle sans gants, les produits ménagers et les gels hydroalcooliques fragilisent encore la surface. Ajoutez les micro-chocs du clavier, du téléphone ou des fermetures éclair, et vos ongles n’ont plus vraiment le temps de se réparer.

L’autre ennemi, moins visible, ce sont les carences. Fer, zinc, mais aussi biotine (vitamine B8) participent à la solidité de la plaque. Selon des données relayées par InfoFemmes PCH, une supplémentation d’environ 2,5 mg de biotine par jour peut augmenter l’épaisseur des ongles d’environ 25 % et limiter la casse. Dans l’assiette, on pense aux oeufs, amandes, avocats, légumineuses et graines de courge.

TPO : pourquoi l’interdiction bouscule les vernis semi-permanents

Le TPO, ou oxyde de triméthylbenzoyl diphénylphosphine, est un photo-initiateur : il permettait au gel ou au vernis de durcir rapidement sous lampe UV ou LED. Présent dans près d’un quart des produits pour les ongles, il est classé substance CMR 1B par l’Union européenne. Cette dernière le considère comme « toxique pour la reproduction », rappelle le magazine Biba. Résultat : son usage est interdit dans tous les cosmétiques pour ongles dans l’UE à partir du 1ᵉʳ septembre, sans délai pour écouler les stocks professionnels.

Cette décision pousse l’industrie à proposer des options plus douces : vernis biosourcés à base de manioc, maïs, canne à sucre ou coton, vernis TPO-free avec de nouveaux photo-initiateurs, ou encore poudres Dip Powder qui tiennent trois à quatre semaines sans lampe UV. Beaucoup de spécialistes recommandent aussi des périodes de « détox ongles », inspirées de rituels japonais, avec une pâte très nourrissante à base de cire d’abeille, vitamine A, zinc, bambou et thé rouge.

Le rituel express citron et huile d’olive qui renforce vos ongles

Bonne nouvelle : pour chouchouter vos ongles entre deux manucures, deux ingrédients suffisent. Le citron, riche en vitamine C et acides naturels, aide à raviver la couleur et à lisser la surface. L’huile d’olive, gorgée de vitamine E et d’acides gras, nourrit en profondeur et rend l’ongle plus souple, donc moins cassant. Voici la recette étape par étape :

Presser le jus d’1 citron dans un bol d’eau tiède.

Ajouter 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et mélanger.

Tremper le bout des doigts 10 à 15 minutes.

Essuyer délicatement, puis masser chaque ongle avec une goutte d’huile pure.

Réalisez ce rituel express deux à trois fois par semaine, sur ongles nus, pendant au moins trois à quatre semaines. Les soirs pressés, mélangez simplement à parts égales jus de citron et huile d’olive, massez ongles et cuticules cinq minutes puis essuyez. Évitez en cas de petites plaies ou de peau irritée, enfilez des gants pour le ménage et laissez régulièrement vos ongles sans vernis : combinés à ce duo de cuisine, ces réflexes peuvent vraiment changer l’état de vos mains.

Sources :