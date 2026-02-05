Si votre peau tiraille, jetez vos cotons : cette astuce de démaquillage zéro déchet cartonne sur TikTok cet hiver

Cet hiver, une recette de lingettes démaquillantes maison à la camomille affole TikTok et Instagram, portée par les peaux irritées et le zéro déchet. Quels gestes transforment de vieux tissus en rituel cocooning ultra doux pour le visage ?

Le soir, devant le miroir, beaucoup se reconnaissent dans cette scène : la peau tiraille, rougit avec le froid, et le coton jetable gratte plus qu’il ne nettoie. Sur TikTok et Instagram, une solution ultra réconfortante fait carton plein cet hiver, en mode récup et cocooning.

Il s’agit de lingettes démaquillantes maison, découpées dans de vieux vêtements et imbibées d’un mélange à la camomille et aux huiles végétales. Une recette toute simple, sans matériel compliqué, qui promet un visage nettoyé, apaisé, et une poubelle de salle de bain presque vide. La clé se cache dans la façon de choisir le tissu et de remplir un simple bocal.

Pourquoi ces lingettes démaquillantes maison font le buzz cet hiver

Le froid, le vent et le chauffage fragilisent la peau sensible, tandis que l’eau calcaire accentue les tiraillements. Dans le même temps, une femme utilise en moyenne plus de deux mille cotons par an, pour un budget qui tourne autour de 50 € et un gros volume de déchets. Des lingettes lavables réutilisables au moins 300 fois viennent casser ce cercle.

La tendance mise sur l’upcycling : une taie d’oreiller adoucie par les lavages, un pyjama en flanelle, un tee-shirt en coton bio, une serviette en bambou. On évite les tissus synthétiques rugueux et le denim. On découpe des carrés d’environ 10 x 10 cm, à cru ou aux ciseaux cranteurs pour limiter l’effilochage, et on prépare une dizaine de pièces pour tourner facilement.

La recette simple : du textile recyclé, une infusion corsée et un peu d’huile

La base liquide, c’est une infusion de camomille très concentrée, réputée pour calmer rougeurs et échauffements. On met le double de plantes habituelles dans une grande tasse, on verse l’eau bouillante, on couvre et on laisse infuser puis refroidir pour garder les actifs. Dans cette infusion à température ambiante, on ajoute environ une cuillère à soupe d’huile végétale pour 100 ml (amande douce pour les peaux sèches, jojoba pour tous les types, olive si c’est ce qu’on a) et, si on veut, une cuillère à café de gel d’aloe vera pour booster l’hydratation.

Voici les étapes pour préparer vos lingettes zéro déchet :

découper les carrés de tissu propre et sec ;

stériliser un bocal en verre hermétique en le plongeant dans l’eau bouillante puis en le laissant sécher à l’air libre ;

mélanger infusion froide, huile et éventuellement aloe vera ;

alterner une couche de lingettes et un peu de liquide dans le bocal, jusqu’en haut ;

presser légèrement pour que tout s’imprègne sans dégouliner.

Bien utiliser et entretenir vos lingettes démaquillantes maison au quotidien

Le bocal se garde au réfrigérateur, jamais plus de 2 heures à température ambiante. On utilise les lingettes sur une semaine à dix jours, puis on refait une fournée, en jetant la préparation si l’odeur ou l’aspect changent. Avant la première utilisation, surtout sur une peau réactive, on teste toujours la recette : une petite quantité dans le pli du coude, couverte, et on observe la zone pendant 48 heures. Au moment du démaquillage, on pose la lingette fraîche quelques secondes sur la paupière, puis on lisse vers l’extérieur sans frotter ; pour le reste du visage, on masse doucement. La peau reste propre, souple, avec un léger film protecteur.

Après usage, chaque lingette rejoint un petit filet de lavage. Un passage en machine à 40 ou 60 °C avec une lessive douce suffit, avant un séchage à l’air libre, loin des sèche-linge trop agressifs. En quelques semaines, on voit la poubelle de salle de bain se vider de ses cotons et paquets de lingettes jetables, tandis que cette routine simple s’installe comme un vrai rituel de soin du soir.