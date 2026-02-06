Cette salade minute au légume d'hiver fait oublier la raclette et donne envie de crudités tous les midis

Entre raclettes et gratins, cette salade de chou chinois au sésame s'est glissée dans mon hiver. En quelques minutes, elle a changé mes déjeuners sans que je m'y attende.

L’hiver s’étire, les plats en sauce et les raclettes se succèdent, et beaucoup finissent par saturer de tout ce gras bien réconfortant. Quand l’envie de quelque chose de plus léger se fait sentir, on pense rarement à une grosse assiette de crudités glacées, surtout en février. Pourtant, un légume discret change la donne : le chou chinois.

Cru, finement émincé et arrosé d’une sauce au sésame et au gingembre, ce chou d’hiver devient la base d’une salade ultra croquante, prête en quelques minutes. Une recette d’inspiration japonaise qui, une fois testée, donne soudain envie de manger des crudités presque tous les midis, même quand le thermostat reste bloqué sur la grisaille.

Une salade de chou chinois au sésame taillée pour l’hiver

Ce qui surprend, c’est que cette salade de chou chinois reste profondément hivernale. Le chou chinois, riche en eau et en fibres douces, se digère plus facilement que les gros choux pommés. Associé à des carottes râpées et à des cébettes, il apporte une fraîcheur croquante, tandis que l’huile de sésame grillé et le gingembre frais réchauffent littéralement la bouche.

Résultat : on garde l’effet réconfortant grâce à l’arôme torréfié des graines de sésame grillées et au piquant du gingembre, tout en faisant le plein de vitamines. Cette salade joue aussi sur les textures, entre chou craquant, carottes encore fermes et petites graines qui éclatent sous la dent. De quoi remplacer sans frustration une assiette de gratin un midi de semaine.

Les ingrédients de base pour une salade minute de crudités d’hiver

Pour quatre personnes, cette salade de crudités d’hiver demande peu d’ingrédients et se prépare surtout au couteau. Il suffit de réunir :

1/2 chou chinois, soit environ 400 g, lavé puis émincé en lanières très fines

2 carottes moyennes, pelées puis râpées ou détaillées en julienne

2 cébettes, blanc et vert, finement ciselées

3 cuillères à soupe de graines de sésame grillées

Un petit morceau de gingembre frais à râper

Du vinaigre de riz, de la sauce soja ou du tamari, un peu de sucre ou de miel

1 cuillère à soupe d’huile de sésame grillé pour parfumer la vinaigrette

La préparation demande surtout un peu de soin. On commence par émincer le chou chinois le plus finement possible, puis on le mélange aux carottes et aux cébettes dans un grand saladier. Pendant ce temps, les graines de sésame grillent à sec quelques minutes dans une poêle, juste le temps qu’un parfum de noisette se dégage. Dans un bol, on mélange vinaigre de riz, sauce soja, huile de sésame, sucre ou miel et gingembre râpé pour obtenir une vinaigrette sésame gingembre bien parfumée, versée au dernier moment pour garder tout le croquant.

Variantes, protéines et lunchbox : la salade qui revient chaque midi

Cette base supporte très bien les ajouts pour en faire un vrai repas, même en lunchbox. Des dés de tofu fumé, quelques crevettes rapidement saisies ou des restes de poulet rôti effilochés transforment la salade en plat complet sans la plomber. On peut aussi ajouter des cacahuètes ou des noix de cajou concassées, ou encore quelques lamelles de nori pour une touche iodée.

