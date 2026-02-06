Plats mexicains tout prêts : ce plat gratiné avec des restes de poulet va vous faire oublier les versions industrielles

Un reste de poulet et quelques tortillas suffisent à rivaliser avec les plats mexicains industriels. Ces enchiladas gratinées anti-gaspi promettent un dîner bluffant en minutes.

Un reste de poulet froid qui traîne au frigo, une envie de cuisine mexicaine, et au fond du placard ces barquettes de plats tout prêts qui ne font plus vraiment rêver. Beaucoup s’arrêtent là. D’autres ont testé une version maison, gratinée et parfumée, qui transforme ce poulet du dimanche en plat de fête pour un soir de semaine.

Avec ces enchiladas au four, préparées à partir de simples restes de poulet, la cuisine mexicaine prend des airs de recette du quotidien. Pulpe de tomates, cumin, paprika fumé et fromage râpé suffisent à obtenir un résultat fondant et épicé juste ce qu’il faut, au point de ne plus avoir envie d’acheter de plats mexicains tout prêts. Et la préparation est plus simple qu’elle n’en a l’air.

Des enchiladas au poulet pour oublier les plats mexicains industriels

La base est étonnamment modeste : 300 à 400 g de poulet cuit, idéalement effiloché à la fourchette pour que la viande s’imbibe de sauce, six tortillas de blé ou de maïs, 400 g de pulpe de tomates, une petite boîte de haricots rouges, un oignon rouge, 150 g de fromage râpé, un peu d’huile d’olive, de cumin, de paprika fumé, de sel et de poivre.

On mélange le poulet effiloché avec les haricots rouges égouttés et une poignée de fromage pour obtenir une farce généreuse. Puis on prépare une sauce tomate maison express en réunissant pulpe de tomates, oignon rouge finement ciselé, cumin et paprika fumé. Les tortillas sont roulées autour de la farce, serrées les unes contre les autres dans un plat légèrement huilé, nappées de sauce puis couvertes du reste de fromage avant 15 minutes au four préchauffé à 200°C.

Recette express : des enchiladas prêtes en un seul plat au four

Commencez par préchauffer le four : c’est lui qui assurera un gratinage rapide, avec un fromage bien doré. Dans un saladier, combinez poulet, haricots et fromage, puis garnissez le centre de chaque tortilla. Ajoutez une cuillère de sauce à l’intérieur pour plus de moelleux, roulez comme un cigare et disposez couture en dessous, bien serré, pour que tout reste fondant.

Une fois les rouleaux alignés, nappez-les avec le reste de sauce en insistant sur les bords pour éviter qu’ils ne sèchent, puis parsemez généreusement de fromage. Ce plat de cuisine anti-gaspillage supporte très bien les ajouts de maïs croquant ou de poivrons rôtis. S’il en reste, les saveurs s’intensifient après une nuit au frais ; un simple passage au four ou au micro-ondes redonne tout leur fondant aux enchiladas.

Variantes anti-gaspi et inspirations autour du poulet

Ces enchiladas acceptent volontiers d’autres restes : un peu de bœuf haché déjà cuit, des légumes rôtis de la veille ou un mélange de haricots pour une version presque végétarienne. L’idée reste la même, étirer les portions sans sacrifier le goût. D’ailleurs, à propos de recettes malignes au poulet, Lou Elsner confie à propos de son tajine : « Je vous jure que c’est un délice », citée par Femme Actuelle.

Le chef Julien Duboué parle aussi de « Mon poulet du dimanche » pour sa cocotte ; côté mexicain, accompagnez vos enchiladas de coriandre, citron vert et salade croquante.