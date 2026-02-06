Si vous utilisez des laits Danone, Guigoz, Picot… voici les références contaminées à la toxine céréulide

Depuis décembre 2025, rappels en cascade de laits infantiles Danone et d’autres marques bouleversent les parents en France. Quels produits sont touchés par la toxine céréulide et comment réagir ?

Dans les rayons de pharmacies et de supermarchés, les parents voient depuis des semaines des affichettes de rappel s’accumuler devant les boîtes de lait pour bébé. L’affaire des laits infantiles Danone rappelés pour cause de toxine céréulide s’inscrit dans une vague beaucoup plus large, qui met en lumière des failles de contrôle sanitaire et inquiète les familles.

Dernier épisode en date : ce jeudi 5 février, Danone a élargi en France et dans plusieurs pays européens le retrait de ses laits Gallia et Blédilait, en ajoutant 19 références à la liste déjà concernée par la toxine. La question, très concrète, est désormais de savoir quels produits ont été touchés depuis le début de la crise.

Danone, Gallia et Blédilait : un rappel élargi début février

Le 23 janvier, Danone avait d’abord rappelé deux produits : Gallia Calisma Relais 1er âge (0 à 6 mois) en boîte de 830 g, date de durabilité minimale au 13/10/2026, et Blédilait 1er âge (0-6 mois) en boîte de 400 g, DDM au 29/10/2026. Le 5 février, le groupe a publié 19 nouvelles fiches sur Rappel Conso, couvrant des laits Gallia Bébé Expert AR (anti‑régurgitations) Caroube 2e âge, Gallia Calisma et Calisma Relais, ainsi que Blédilait 1er âge et Blédilait AR 0‑12 mois. La marque Aptamil n’est pas concernée en France.

Danone justifie ces retraits « par application du principe de précaution », à la suite de la révision par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du seuil de toxine céréulide, passé de 0,03 à 0,014 microgramme par kilo de poids corporel. Cette toxine, produite par la bactérie Bacillus cereus, a été retrouvée dans une huile riche en acide arachidonique (ARA) fournie par la société chinoise Cabio Biotech. Le ministère de l’Agriculture rappelle que « Ce qui n’était pas identifié, c’était que le danger soit apporté par une matière première, l’huile riche en acide arachidonique (ARA) », cité par Reporterre.

Guigoz, Nidal, Picot, Babybio : la longue liste depuis décembre

Danone n’est pas seul. Nestlé a lancé un premier rappel de laits Guigoz et Nidal dès décembre, puis « en tout plus d’une cinquantaine de références » le 5 janvier. Un nouveau retrait a suivi le 4 février pour un pot Guigoz Optipro Relais 1er âge (0‑6 mois) avec DDM au 31 décembre 2027. Selon 20 Minutes, la contamination est suspectée dans environ 60 pays, même si la France reste en première ligne.

Lactalis a rappelé le 21 janvier six lots de lait Picot, dont Picot Nutrition quotidienne 1er âge 400 g, code‑barres 3551101547897, lot 8000003312, DLC 26 février 2027, ainsi que plusieurs formats 800 g et 850 g et un Picot AR 2ème âge 800 g. Babybio a retiré six lots (Optima 1 et Caprea 1, formats 400 g et 800 g, avec des DDM de juillet à octobre 2027). Popote a rappelé deux laits Bio 1er âge (800 g lot 910077, DDM 09/09/2027, et 400 g lot 910143, DDM 11/09/2027). La Marque en Moins a retiré trois références Bio Age 1, 2 et 3 en 800 g, lots 800000374, 8000003747 et 8000003748, DDM mi‑novembre 2027. Le détail complet des références figure sur Rappel Conso.

Céréulide : danger pour les nourrissons et réflexes à avoir

Longtemps, les contrôles ciblaient surtout la présence de bactéries vivantes. Or, « L’absence de bactéries viables dans le produit fini ne garantit pas l’absence de toxines », explique désormais Mérieux NutriSciences, cité par Reporterre. La céréulide résiste mieux à la chaleur que la bactérie, ce qui a laissé passer certains lots. Deux décès de nourrissons font aujourd’hui l’objet d’enquêtes judiciaires en France, tandis que les autorités viennent d’aligner leurs seuils sur la recommandation européenne de 0,014 microgramme par kilo.

Pour les parents, l’enjeu est très concret : les premiers signes d’alerte sont des vomissements soudains dans les heures suivant le biberon, parfois accompagnés de diarrhées et d’un risque de déshydratation rapide. En cas de lait concerné, il faut cesser immédiatement de l’utiliser, conserver la boîte fermée et suivre les consignes indiquées sur la fiche de rappel. Pour Picot, Lactalis demande par exemple de ne pas rapporter les produits en magasin, mais de prendre « une photo claire et lisible du numéro de lot figurant sur le fond de chaque boîte concernée » et de l’envoyer via le site ou à [email protected], cité par RMC‑BFMTV. Si un bébé vomit à répétition après avoir bu un lait rappelé, les médecins recommandent de consulter sans délai ou d’appeler le 15.