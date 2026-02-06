Action : ce set de table fleuri à moins de 2 € fait oublier la grisaille, mais il risque de partir très vite

Février est encore gris, mais Action mise sur un set de table en forme de fleur à 1,99 € pour réveiller la déco. Couleurs pop, matière naturelle et stock limité attisent déjà les convoitises.

Entre la grisaille de février et les journées qui s’éternisent, beaucoup ont envie de faire entrer un peu de printemps à la maison. Pas question pour autant de repeindre les murs ni de changer tout le mobilier. Souvent, une table joliment dressée suffit à réchauffer l’ambiance et à donner ce petit air de renouveau qu’on attend.

C’est là qu’Action, enseigne déjà réputée pour ses petits prix et ses rayons déco très fouillés, arrive avec une nouveauté qui fait parler d’elle. Un simple accessoire posé sous l’assiette promet de transformer la salle à manger pour moins que le prix d’un café. Une trouvaille qui risque de disparaître vite des rayons.

Le set de table en forme de fleur Action qui métamorphose la table pour 1,99 €

Au cœur du bon plan, on trouve le set de table en forme de fleur Action, signé Home Accents. Rond mais découpé comme un pétale géant, il affiche un diamètre confortable de 37 cm. Sa matière tressée à base de papier, d’herbe et de coton rappelle le rotin ou l’osier et apporte tout de suite une touche très naturelle.

Disponible en trois coloris, jaune lumineux, vert tendre et rose poudré, il suffit de quelques pièces pour casser les lignes strictes d’une table rectangulaire et la rendre plus chaleureuse. Vendu 1,99 € l’unité, soit moins de 2 €, ce set coûte au moins deux fois moins cher qu’un modèle fleuri chez Dille et Kamille ou Bouchara, et bien loin des lots à plus de 20 € vus chez Bonsoirs.

Une table de printemps colorée en quelques minutes avec les sets de table fleuris

Pour le quotidien, ces sets invitent au jeu du mix and match sans prise de tête. Autour de la table, on peut alterner jaune, vert et rose pour créer un effet joyeux dès le petit-déjeuner. Avec une simple vaisselle blanche ou transparente, les fleurs deviennent la vedette. Même une table en bois un peu fatiguée paraît tout de suite plus lumineuse.

En vue de Pâques ou d’un brunch de printemps, chaque convive peut avoir sa propre « fleur » sous l’assiette, pendant que le centre de table accueille un vase ou une cloche en verre posés sur un autre set assorti. Le diamètre de 37 cm laisse largement la place pour l’assiette, le verre et quelques œufs décorés, ce qui donne un rendu très photo-friendly sans effort particulier.

Petit prix, matières naturelles et Better Cotton Initiative : le combo gagnant chez Action

Autre atout discret mais appréciable, la composition plus naturelle de ce set par rapport aux modèles en plastique. Papier, herbe et coton donnent un toucher souple, tout en s’inscrivant dans la démarche Better Cotton Initiative que met en avant Action. L’enseigne, qui revendique plus de 1 500 articles à moins de 1 € et 150 nouveautés par semaine, propose ici une pépite saisonnière à stock limité, idéale à repérer dès février avant le rush de Pâques.