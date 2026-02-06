Listéria : ce jambon cuit en tranches vendu chez Aldi pourrait déjà être dans votre frigo, ne le mangez plus

Un lot de jambon torchon Le Marsigny vendu chez Aldi entre le 29 janvier et le 4 février 2026 est rappelé pour risque de listériose. Plus de 150 magasins en France sont concernés, avec des consignes strictes pour les clients.

Un simple paquet de jambon dans le frigo peut, parfois, cacher un vrai problème sanitaire. C’est le cas chez Aldi, où un lot de jambon cuit au torchon fait l’objet d’un rappel national à cause de la présence de la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose.

L’alerte, publiée le 5 février 2026 sur la plateforme officielle Rappel Conso, vise un jambon vendu dans plus de 150 magasins Aldi en France entre le 29 janvier et le 4 février 2026. Derrière ce produit très courant se cachent un lot, un code-barres et une date limite de consommation bien précis.

Jambon torchon Aldi rappelé : le produit exact à repérer

Le rappel concerne le JAMBON TORCHON QUALITÉ SUPÉRIEURE 4 TRANCHES 160 g de la marque LE MARSIGNY, jambon cuit au torchon sans couenne vendu en barquette plastique au rayon charcuterie libre-service. Il a été commercialisé dans le réseau Aldi du 29/01/2026 au 04/02/2026, dans plus de 150 magasins répartis sur de nombreux départements.

Pour vérifier si le jambon stocké chez vous est concerné, il faut contrôler plusieurs éléments sur l’emballage :

code-barres / GTIN : 4068262055479 ;

; numéro de lot : 1155857 ;

; date limite de consommation : 27/02/2026.

Listériose : symptômes possibles après consommation de ce jambon

Les analyses ont mis en évidence une contamination bactérienne par Listeria monocytogenes, ce qui rend ce jambon impropre à la consommation. Cette bactérie peut provoquer une listériose, maladie infectieuse qui se manifeste le plus souvent par de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, ce qui signifie que des symptômes peuvent apparaître longtemps après le repas.

Les personnes les plus fragiles sont particulièrement surveillées. Rappel Conso souligne que « Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes », précise Rappel Conso, cité par 20 Minutes. En cas d’apparition de signes suspects après avoir mangé ce jambon, les autorités recommandent de consulter rapidement un médecin en signalant cette consommation.

Que faire de ce jambon Aldi et comment obtenir un remboursement ?

Les consommateurs en possession de ce produit ne doivent pas le manger. Deux options sont mentionnées : le détruire, ou le rapporter dans le magasin Aldi d’achat pour obtenir un remboursement. La procédure de retour est ouverte jusqu’au 19 février 2026, sur simple présentation du produit concerné.

Pour toute question supplémentaire sur ce rappel de jambon torchon ou les modalités pratiques, Aldi met à disposition un numéro vert : 0 800 200 080. La fiche détaillée du rappel, avec la liste des magasins concernés, reste accessible sur le site gouvernemental Rappel Conso, afin de permettre à chacun de vérifier sereinement ses achats récents.

