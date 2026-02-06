Rappel lait infantile : ce Blédilait très utilisé peut mettre votre bébé en danger si vous ignorez ce détail clé

Un grand format de lait infantile Blédilait 1er âge 1,2 kg fait l’objet d’un rappel national en France après le signalement d’une toxine potentielle. Un simple détail imprimé sur la boîte permet pourtant de savoir si votre bébé est concerné.

Un lait pour nourrisson très courant se retrouve au centre d’un rappel massif. Le Blédilait 1er âge 0-6 mois 1,2 kg, grande boîte utilisée à la maison comme en crèche, fait partie des laits infantiles Danone retirés des rayons depuis le début février.

Le 5 février 2026, Danone a élargi son rappel de laits Gallia et Blédilait à 19 références, après la détection possible d’une toxine, la céréulide. Parmi elles, ce grand format Blédina vendu partout en France. Mais toutes les boîtes ne sont pas touchées. Tout se joue sur une seule date discrètement imprimée sur la boîte.

Rappel Blédilait 1er âge 1,2 kg : le grand format à contrôler en priorité

La fiche officielle publiée sur Rappel Conso vise le produit « BLEDILAIT 1er age 0-6mois 1,2 KG », code-barres GTIN 3041091477170, vendu entre le 20 février 2025 et le 5 février 2026. Il a circulé en grande distribution, en pharmacie, sur les sites de e-commerce, via des associations et dans le réseau de crèches, sur tout le territoire.

Point crucial : seuls les lots de cette référence portant la DDM 12/08/2026 sont rappelés. Les autres dates de durabilité minimales ne le sont pas. Blédina précise sur Rappel Conso : « Les autres lots de cette référence ne sont pas concernés ». La DDM, « à consommer de préférence avant le… », se lit sous la boîte ou au dos, près du fond.

La date DDM 12/08/2026 et la toxine céréulide : pourquoi ce lait bébé est visé

Comme pour les autres laits Gallia et Blédilait rappelés, le motif tient au risque de dépassement d’un seuil de sécurité pour la céréulide, toxine produite par la bactérie Bacillus cereus. Elle peut provoquer des vomissements importants, des diarrhées et parfois une léthargie inhabituelle chez le nourrisson. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a abaissé la dose de référence aiguë à 0,014 µg par kilo de masse corporelle, contre 0,03 µg auparavant.

Dans la fiche de rappel, le fabricant explique : « Par application du principe de précaution, nous procédons au rappel de lots de laits infantiles dont la teneur en céréulide pourrait amener à un dépassement du seuil d’exposition ». Le rappel est volontaire, sans arrêté préfectoral, et annoncé comme préventif, avec une procédure ouverte du 5 février au 5 avril 2026. Blédina ajoute : « Si vous avez la moindre interrogation concernant la santé de votre enfant, nous vous recommandons de contacter un professionnel de santé ou nous pouvons vous mettre en relation avec l’un d’entre eux ».

Que faire si votre Blédilait 1,2 kg est concerné par le rappel

La conduite à tenir détaillée sur Rappel Conso est sans ambiguïté : « Ne plus consommer », « Ne plus utiliser le produit », « Rapporter le produit au point de vente » et « Contacter le service consommateur ». Dès que vous repérez la DDM 12/08/2026 sur une boîte de Blédilait 1er âge 1,2 kg, vous cessez de préparer des biberons avec ce lait, même si votre bébé ne présente aucun symptôme.

Pour rester organisé et obtenir un remboursement, vous pouvez suivre ces quelques réflexes pratiques :

mettre immédiatement la boîte de côté et prendre une photo de l’étiquette avec le GTIN et la DDM ;

rapporter le produit là où vous l’avez acheté (magasin, pharmacie, crèche, site de e-commerce) pour un remboursement ;

surveiller l’apparition de vomissements, diarrhées ou grande fatigue et consulter sans tarder en cas de doute ;

contacter le service consommateurs Blédina au 0800003798 pour toute question complémentaire sur ce rappel.