Parquet flottant qui gondole : ces 5 gestes tout bêtes à faire tout de suite pour éviter de tout démonter

En février, votre salon se transforme en champ de bosses et votre parquet flottant qui gondole vous rend fou. Entre humidité cachée et joint bloqué, cinq gestes précis peuvent tout changer.

En ce mois de février, quand on reste bien au chaud à la maison, sentir le sol se transformer en vague sous ses chaussettes a quelque chose de franchement agaçant. Tout allait bien, puis un cric, un crac, et vous réalisez que votre parquet flottant qui gondole fait la loi dans le salon. Bruits et bosses s’installent, et l’œil comme les nerfs s’y accrochent vite. On imagine déjà le chantier intégral et la facture qui va avec.

Ce spectacle n’est pourtant pas une fatalité : c’est souvent le signe d’un sol qui manque d’espace ou d’un bois gorgé d’eau. Avant de tout casser ou d’appeler un artisan en urgence, quelques gestes ciblés suffisent parfois à rendre sa planéité au plancher. La bonne nouvelle, c’est que ces vagues disparaissent souvent avec cinq actions très simples.

Pourquoi votre parquet flottant gondole et se prend pour un trampoline

Un parquet flottant repose sur une sous-couche et réagit à l’eau comme une éponge, le bois étant un matériau hygroscopique. En hiver, entre chauffage dedans et froid dehors, la condensation gagne du terrain, surtout si l’on passe souvent la serpillière bien mouillée ou si une gamelle d’eau a débordé. L’ennemi plus discret, c’est la micro-fuite de canalisation qui gorge lentement les lames et les fait gonfler vers le haut.

Autre scénario très courant : le joint de dilatation a été oublié ou bouché. Normalement, le parquet doit garder un petit vide tout le long des murs pour pouvoir se dilater avec les variations de chaleur. Quand les lames butent contre une plinthe trop serrée, la pression monte, et le sol finit par se soulever en vagues, avec cette drôle de sensation de trampoline sous les pieds.

Cinq gestes pour réparer un parquet flottant qui gondole sans tout démonter

Premier geste, libérer les tensions. Repérez les murs perpendiculaires aux lames qui gonflent, puis décollez doucement les plinthes avec un tournevis plat ou un couteau à enduire, sans arracher peinture ni papier peint. Si le parquet touche le mur, le manque d’espace est confirmé. Vient alors l’opération délicate : avec une scie multifonction oscillante, on retire une bande de 8 à 10 mm de lame le long du mur, après avoir tracé un repère au crayon.

Une fois cette matière enlevée, la pression se relâche souvent d’un coup et les bosses commencent déjà à baisser. Troisième geste : profiter de cet accès pour inspecter la sous-couche, chercher traces de moisissures ou zones humides. Si c’est mou au toucher, on sèche doucement au sèche-cheveux, puis on laisse un déshumidificateur tourner dans la pièce pendant 24 à 48 heures. Quatrième geste, la méthode du poids lourd : on pose piles de livres, packs d’eau ou haltères enveloppés dans un chiffon sur la zone, au moins une nuit, pour aider le bois à retrouver une forme plate.

Les derniers réglages pour garder votre parquet flottant plat dans le temps

Cinquième geste : quand le sol est redevenu plat et sec, on reclipse les lames qui ont bougé, puis on remet les plinthes en les vissant seulement au mur pour que le parquet reste flottant. Pour éviter une rechute, gardez une hygrométrie entre 45 % et 65 %, aérez 10 minutes et passez une serpillière essorée.