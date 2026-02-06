Linge de lit pour lit double : cette erreur de taille gâche vos nuits, voici comment choisir les bonnes matières

Couette qui ne couvre pas les deux, drap-housse qui saute au moindre mouvement : un lit double mal équipé gâche les nuits. Quelles tailles et matières adopter sans se tromper ?

Un drap-housse qui se déclipse au milieu de la nuit, une couette trop petite qui laisse l’un des deux dormeurs à découvert… Le confort d’un lit deux places se joue sur des détails concrets. Taille de la housse, épaisseur du matelas, matière du tissu : bien choisir son linge de lit pour lit double change vraiment la qualité du sommeil.

En France, les lits doubles les plus courants vont du 140×190 cm au king size 180×200 cm, et l’offre de housses, draps et taies peut vite donner le tournis. Entre la peur d’acheter trop grand, le risque de couette riquiqui et les hésitations entre coton, percale, lin ou flanelle, on peut vite s’y perdre. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe quelques repères simples.

Tailles de linge de lit pour lit double : les mesures à connaître

Premier réflexe : partir des dimensions précises du matelas. Pour un lit 140×190 ou 140×200 cm, on conseille une housse de couette 240×220 cm. Sur un lit queen size 160×200 cm ou king size 180×200 cm, mieux vaut une housse de couette 260×240 cm pour une belle retombée qui couvre vraiment deux adultes, surtout en hiver.

Le drap-housse, lui, doit épouser exactement la taille du matelas : 140×190, 160×200 ou 180×200 cm, avec un bonnet assez haut pour englober matelas et éventuel surmatelas sans plisser. Côté oreillers, on reste sur les deux standards français, 65×65 cm (carré) et 50×70 cm (rectangulaire). Pour y voir clair, voici les correspondances essentielles :

Matelas 140×190 ou 140×200 cm : couette 240×220 cm, drap-housse 140×190 ou 140×200 cm.

Matelas 160×200 ou 180×200 cm : couette 260×240 cm, drap-housse 160×200 ou 180×200 cm.

Oreillers : taies 65×65 cm ou 50×70 cm, idéalement quatre taies pour un lit deux places.

Matières de linge de lit pour lit double : trouver le bon tissu

Pour un usage quotidien, beaucoup de spécialistes plébiscitent la percale de coton. Son tissage serré autour de 80 fils/cm² donne un toucher doux, respirant et très résistant. Avec un grammage proche de 120 à 150 g/m², elle reste assez légère pour l’été tout en gardant une chaleur confortable en hiver, et passe en machine à 40 °C sans perdre sa tenue.

Le coton classique convient à un budget serré, même si le toucher est un peu moins souple. Le lin lavé séduit ceux qui ont vite chaud : il régule naturellement la température et gagne en douceur au fil des lavages. Le satin de coton offre un aspect légèrement brillant et enveloppant, quand la flanelle devient l’alliée des grands frileux durant les nuits les plus froides.

Combien de parures de lit double prévoir pour être tranquille ?

Pour un lit deux places, disposer d’au moins deux parures complètes change la vie : pendant que l’une tourne en machine, l’autre reste sur le lit. Une troisième parure apporte un vrai confort, surtout en hiver quand le séchage est long ou en cas d’imprévu. Chaque jeu comprend housse de couette, drap-housse adapté et au minimum deux taies, idéalement quatre.