Oubliez la table de chevet : ce mini meuble design chez Action à moins de 15 € va vous surprendre cet hiver

Entre livres qui s'empilent et câbles au sol, le coin nuit étouffe vite. Avec son mini meuble à 14,95 €, Action propose une table de chevet revisitée pour les petites chambres.

Livres empilés au sol, chargeurs qui traînent, verre d’eau posé sur un tabouret : le coin nuit bascule vite dans le chaos. Quand la chambre manque de rangements, le regard ne se pose plus et l’esprit a du mal à décrocher, surtout pendant les longues soirées d’hiver.

Pour beaucoup, la solution reste une petite table de chevet basique, jolie mais peu pratique. Action bouscule ce réflexe avec un mini meuble Action en bois, compact et malin, vendu 14,95 € environ. Haut de 52 cm pour 39 x 30 cm au sol, il s’aligne avec le matelas tout en offrant bien plus qu’un simple plateau. La promesse intrigue.

Pourquoi la table de chevet classique montre vite ses limites

Dans les chambres étroites, la table de chevet classique finit souvent saturée en quelques jours. Même les modèles d’entrée de gamme avec un petit tiroir, vendus autour de 13,95 €, accueillent difficilement livres, lunettes, chargeur et télécommande. Résultat : le plateau déborde, le sol se couvre d’objets et la chambre paraît plus petite.

Beaucoup veulent transformer leur chambre en cocon apaisant, surtout en février où l’on passe plus de temps à la maison. Le désordre visuel près du lit casse cette ambiance douce. Un meuble un peu plus généreux en rangement, sans être massif, devient alors la clé pour libérer la vue, calmer le mental et profiter davantage de ses soirées.

Le mini meuble Action en bois FSC, une alternative aussi belle que pratique

Ce meuble bas d’Action coche ces cases. En bois certifié FSC avec façade au motif chevrons brun chaud, il a des allures de pièce de designer. Ses 39 x 30 x 52 cm lui permettent de se glisser entre lit et mur, tout en offrant assez de place pour lampe, livres et petite déco.

Monté en quelques minutes, ce meuble autoportant supporte jusqu’à 20 kg. Inutile de percer le mur, il se pose simplement au sol, ce qui rassure les locataires. Le plateau supérieur fait office de table de chevet, tandis que l’étagère inférieure crée un second niveau pour empiler lectures, paniers ou boîtes, en gardant tout accessible.

Comment adopter le mini meuble Action à 14,95 € dans votre chambre

Pour le transformer en coin nuit cosy, il suffit de bien le styliser. Une idée consiste à y poser la lampe de table rechargeable d’Action : ce modèle de 15 x 26 cm, vendu autour de 6 €, existe en doré, noir ou blanc, se recharge par USB et diffuse une lumière douce idéale pour le soir, sans piles à changer. Associée à quelques coussins dans des tons beige, terracotta ou vert olive et à une petite bougie, la lumière vient souligner le bois chaud du meuble.

Dans un studio, le meuble sert de chevet le long du lit puis, au besoin, de mini buffet dans l’entrée ou le salon. Dans une chambre parentale, en aligner deux de chaque côté du lit crée une symétrie chic pour moins de 30 €. Ce format compact mais robuste suit les évolutions de la famille et du logement, bien mieux qu’une table de chevet figée.