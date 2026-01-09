Cette pâte à bois XXL chez Leroy Merlin chute à 17 € : le bon plan discret pour sauver vos meubles abîmés

Début d'année, le compte en banque est souvent serré alors que l'envie de rafraîchir son intérieur revient. Meubles en bois rayés, coins éclatés, traces de déménagements s'accumulent. Dans les allées bricolage, une solution attire l'œil pour réparer plutôt que remplacer : une pâte à bois au conditionnement XXL signée Syntilor chez Leroy Merlin.

En ce début 2026, le pot de pâte à bois Syntilor 1 kg tombe à 17 € chez Leroy Merlin, contre un prix habituel autour de 28,90 €. L'économie tourne donc autour de 11 € par pot, pour un produit de marque. De quoi envisager quelques week-ends d'hiver dédiés aux petits rattrapages sur vos meubles.

Une pâte à bois XXL chez Leroy Merlin qui ménage le budget

Face aux petits tubes qui se vident après trois trous rebouchés, ce format Syntilor 1 kg change la donne. Le conditionnement XXL permet d'enchaîner plusieurs chantiers - pieds de chaises abîmés, angles de commode éclatés, encadrements de portes marqués - sans craindre la panne sèche. À ce tarif, on dispose d'une réserve suffisante pour traiter la plupart des petits dégâts sur les boiseries d'un logement.

Le rapport quantité-prix devient alors très intéressant comparé à l'achat répété de petits formats. Cette promo chez Leroy Merlin évite d'attendre la prochaine casse pour racheter un tube au dernier moment. Le pot peut patienter dans le garage, prêt pour un tiroir fendu, un montant de porte attaqué ou un volet abîmé par les intempéries.

Ce que permet la pâte à bois Syntilor 1 kg sur vos meubles

Cette pâte à bois Leroy Merlin ne se contente pas de boucher un éclat. Sa formule comble trous, fissures et fentes, et permet même de remodeler des parties manquantes, par exemple un coin de plateau cassé. Utilisable en intérieur et extérieur, elle convient aux meubles, plinthes, encadrements, mais aussi aux volets ou rambardes exposés à la pluie.

Une fois sèche, la matière se travaille comme du bois : elle se ponce, se scie, se cloue, se visse ou se lime pour retrouver une forme nette. La teinte chêne clair offre une base classique facile à harmoniser avec votre mobilier. Côté finitions, tout ou presque est possible :

cire pour un rendu chaleureux,

vernis ou vitrificateur pour protéger un plateau très sollicité,

huile ou peinture pour changer complètement le style.

Bien utiliser la pâte à bois Leroy Merlin sans mauvaise surprise

L'application se fait à la spatule sur un support propre et sec, mais il faut garder en tête que la pâte sèche vite. Mieux vaut préparer son geste et travailler par petites zones. Certains bricoleurs constatent un léger retrait au séchage, d'où l'intérêt de prévoir deux passes successives.

Une première couche sert à combler le volume, la seconde, après séchage complet puis ponçage, affine le niveau pour rendre la réparation quasi invisible. Le pot peut paraître partiellement vide à l'ouverture, car le produit est vendu au poids, soit 1 kg réel. Avec sa fabrication française et sa qualité de l'air intérieur A+, cette pâte s'utilise sereinement en plein hiver, fenêtres peu ouvertes, en attendant de voir combien de meubles vous parviendrez à sauver avec un seul pot.