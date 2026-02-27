Action : cette chaise de jardin presque architecturale à moins de 20 € affole les fans de déco

À l’approche des beaux jours, Action mise sur une chaise de jardin au look quasi architecte, pensée pour balcons et terrasses à petit budget. Design, plastique recyclé et prix mini suffisent-ils à en faire l’alliée durable de la saison ?

Le retour des premiers rayons de soleil met souvent en lumière la fatigue de nos chaises de jardin : plastique jauni, métal piqué, coussins défraîchis. Entre le mobilier design très onéreux et les modèles bas de gamme qui ne tiennent qu’une saison, trouver la bonne option ressemble vite à un casse tete.

Dans ce paysage, l’enseigne néerlandaise Action s’est fait remarquer avec une nouvelle chaise de jardin au profil très graphique, pensée pour les petits comme pour les grands espaces. Son allure presque architecturale intrigue autant que son tarif, et elle commence déjà à s’inviter dans les sélections déco de la saison.

Une chaise de jardin Action au design presque architectural

Vue de profil, cette chaise en polypropylène rappelle les pièces sculpturales que l’on aperçoit chez les éditeurs haut de gamme : dossier plein légèrement incliné, assise généreuse, pieds qui prolongent la coque dans un mouvement continu. Son fini mat limite l’effet plastique brillant et lui donne cette présence graphique que l’on associe souvent aux terrasses d’architectes.

Sur un balcon étroit, autour d’une petite table ou alignée près d’une baie vitrée, cette silhouette épurée se fond facilement dans le décor. Elle rappelle l’esprit des collections outdoor de marques comme NV Gallery, où une chaise comme le modèle Maddalena s’affiche à 299 euros, tout en restant ici accessible à un budget de grande distribution.

Confort, robustesse et météo : ce que cache cette chaise Action à 19,95 €

Au delà du style, cette chaise a été conçue pour un usage quotidien en extérieur. Donnée pour une charge maximale de 110 kg, elle mesure environ 55 x 58 x 80 cm et se décline en beige ou en noir. Le polypropylène, qui contient au moins 50 % de matière recyclée, supporte bien les chocs, le soleil et les manipulations répétées.

Les concepteurs ont aussi prévu un dessin d’assise qui laisse l’eau de pluie s’écouler sans stagner, ce qui limite les mauvaises surprises après une averse. La chaise est livrée en kit, avec un montage simple, et s’entretient d’un coup d’éponge, là où certains meubles métalliques rouillent ou se déforment au fil des ans.

Un bon plan plus durable que la déco jetable

Proposée à 19,95 euros chez Action, cette assise se distingue aussi par sa fabrication intégrant au moins 50 % de plastique recyclé certifié Global Recycled Standard. Ce label vérifie la proportion de matière recyclée tout au long de la chaîne et s’inscrit dans l’objectif de l’enseigne d’augmenter d’au moins 35 % la part de plastique recyclé dans ses articles non alimentaires importés d’ici fin 2025.

Pour obtenir ce rendu presque architectural sans exploser le budget, tout se joue dans la mise en scène : matières naturelles, couleurs sobres, répétition des mêmes chaises plutôt que mélange hasardeux. Quelques idées simples suffisent à transformer l’espace :

Sur un micro balcon, quelques chaises noires, une table ronde en bois clair et un tapis d’extérieur fin créent un coin café intime.

Sur une terrasse familiale, un ensemble de chaises beiges autour d’une grande table en métal structure la zone repas tout en restant facile à déplacer.