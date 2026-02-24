Ce sol minéral sans joints va détrôner carrelage, parquet et béton ciré en 2026, ne refaites rien avant de l'avoir vu

Dans de nombreux intérieurs, joints noircis et sols glacés assombrissent les pièces et le moral. Un nouveau sol minéral continu promet lumière, chaleur et un entretien allégé.

Dans beaucoup de cuisines et de salons, le sol finit par voler toute l’attention : joints qui noircissent, carrelage glacé, parquet qui marque au moindre talon, sans parler du béton ciré jugé trop froid. Résultat, la pièce paraît plus sombre et plus petite, surtout en fin d’hiver, quand on rêve justement de lumière et de douceur sous les pieds.

Une nouvelle génération de sols est en train de s’imposer chez les architectes d’intérieur : un revêtement sans joints, minéral, qui coulisse d’une pièce à l’autre comme un tapis continu. Ce micro-terrazzo, ou sol minéral type résine, remplace parquet, carrelage et béton ciré dans les projets 2025-2026. Et l’effet est spectaculaire.

Pourquoi les sols classiques lassent et coupent l’espace

Le quadrillage du carrelage crée une sorte de filet visuel. Chaque joint trace une ligne qui fractionne la pièce et accroche la saleté. Les cuisines en font les frais : graisses, vapeur, éclaboussures se logent dans les interstices et laissent une trame grise difficile à rattraper, même avec des produits « spécial cuisine ». Cette impression de propre jamais totalement atteint finit par fatiguer.

Le parquet, lui, garde son charme mais craint les taches et l’eau, surtout dans l’entrée, la cuisine ou la salle de bain. Quant au béton ciré, longtemps star des magazines, il peut sembler dur, sonore et presque clinique. Plusieurs propriétaires parlent d’un « sol glacé » en hiver, loin de l’ambiance cocon recherchée dans une maison familiale.

Micro-terrazzo : le sol minéral continu qui change la donne

Le micro-terrazzo reprend l’idée du terrazzo ancien, mais en version ultra fine et contemporaine. C’est un sol coulé, composé de résine et de poudres minérales (quartz, marbre, granit), ensuite poncé et protégé. Les grains sont minuscules, la surface devient lisse, unifiée, sans aucun joint. L’œil glisse, l’espace paraît plus grand, et le sol ressemble à ceux des boutiques hôtels ou des restaurants branchés que l’on voit partout sur Pinterest.

La personnalisation est large : teinte de fond sable, gris clair ou ivoire, taille des grains, finition mate ou satinée. Le principe est proche du microciment utilisé en crédence et sur les murs. À son sujet, « C’est un matériau qui permet la continuité sur les murs, les sols et les plans de travail, en générant un effet d’amplitude et d’homogénéité très apprécié dans les espaces modernes et petits », expliquent des experts en design d’intérieur, cités par OkDiario.

Un sol canon au quotidien : pose, confort et entretien

L’un des grands atouts de ce sol minéral continu, c’est sa faible épaisseur. Dans de nombreux cas, il peut se poser directement sur un ancien carrelage préparé, sans tout casser, ce qui limite poussière, gravats et surcoûts. Une fois sec, il offre une résistance bluffante aux chocs, aux rayures et aux taches courantes, y compris dans les zones de grand passage comme l’entrée ou la cuisine.

Côté entretien, la vie devient plus simple : pas de joints poreux, juste une surface lisse à aspirer puis à nettoyer avec une serpillière humide et un savon neutre. Ce type de sol conserve une température plus agréable qu’un carrelage classique, surtout pieds nus. Dans une pièce de vie ouverte, il relie salon, cuisine et couloir en un seul geste décoratif, tout en mettant en valeur le bois clair, les fibres naturelles et les couleurs douces des murs.