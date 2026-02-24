Griffes de votre chat : cette erreur de timing que presque tous les maîtres font et le vrai rythme à adopter

Entre le clic-clic sur le parquet et le canapé griffé, beaucoup hésitent sur la bonne fréquence pour couper les griffes du chat. Ce guide clarifie le rythme idéal sans stress ni douleur.

Clic, clic, clic sur le parquet, canapé lacéré, maître gêné qui regarde ailleurs… Beaucoup de propriétaires se reconnaissent dans cette scène sans trop savoir quoi faire. On espère souvent que l’arbre à chat et les griffoirs suffiront à user les griffes, alors on repousse le moment de sortir le coupe-ongles.

En réalité, le chat griffe pour entretenir ses ongles, marquer son territoire et parfois évacuer du stress, pas pour gérer seul la longueur. La vraie question devient donc : quelle est la bonne fréquence pour couper les griffes du chat sans le gêner ni le blesser ? La réponse se cache dans quelques signaux très concrets.

Repérer le bon moment : les signaux que les griffes de votre chat envoient

Premier allié, vos oreilles. Quand un chat marche, ses griffes sont rétractées et ne doivent pas toucher le sol. Si vous entendez ce petit « clic-clic » sur le carrelage ou le parquet, les griffes dépassent le coussinet et restent sorties. Ce bruit d’objet dur sur le sol sert d’alarme : la coupe s’impose déjà.

Vos yeux prennent le relais pendant les câlins. Regardez si la pointe est très acérée ou recourbée comme un crochet vers l’intérieur. Une griffe trop longue modifie les appuis et peut finir par gêner les articulations. Surveillez aussi les ergots, ces petits ongles plus hauts qui ne touchent jamais le sol : chez un chat âgé, ils s’épaississent vite et une griffe incarnée peut percer le coussinet.

Fréquence idéale : tous les combien couper les griffes de son chat ?

Pour éviter d’en arriver là, un rythme moyen de coupe toutes les 4 à 6 semaines convient à beaucoup de chats d’intérieur. La griffe contient une partie vivante, la pulpe, avec nerf et vaisseau sanguin. Si l’on espace trop les coupes, cette pulpe avance vers la pointe et il devient impossible de raccourcir sans douleur ni saignement.

En pratique, ce calendrier se module selon le mode de vie. Un baroudeur qui grimpe aux arbres lime naturellement ses griffes et a rarement besoin qu’on les coupe, sauf les ergots ou en vieillissant. Le pacha de salon qui fait trois pas entre gamelle et canapé use beaucoup moins ses ongles. Quelques repères pour ajuster :

Chaton ou jeune d’intérieur : vérification toutes les 4 semaines.

Adulte d’intérieur actif : coupe toutes les 4 à 6 semaines.

Chat très sédentaire ou en surpoids : contrôle toutes les 3 à 4 semaines.

Chat d’extérieur en bonne forme : souvent inspection des seules griffes et ergots, sans coupe systématique.

Installer une routine zen pour la coupe des griffes de votre chat

Pour que cette pédicure reste un moment tranquille, mieux vaut en faire une habitude. Choisissez un instant où le chat est détendu, après le repas ou pendant la sieste, et examinez rapidement chaque patte. Beaucoup de propriétaires associent cette vérification mensuelle au traitement antiparasitaire, ce qui installe un rituel rassurant.

Si vous avez peur de couper trop court, un vétérinaire ou un toiletteur peut vous montrer le geste une première fois. Dans tous les cas, ne laissez jamais passer des signes comme boiterie, léchage intensif d’une patte ou griffe plantée dans le coussinet. Un entretien régulier évite ces urgences et limite aussi les accrocs sur votre peau et votre mobilier.