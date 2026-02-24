Ce geste banal en mangeant que fait votre chien cache souvent une douleur silencieuse et un danger pour son cœur

Votre chien prend une croquette, la mâche, la laisse tomber, puis recommence, l’air de rien. Ce geste anodin peut trahir une douleur dentaire silencieuse aux conséquences bien plus graves.

Votre chien approche sa gamelle, prend une croquette, la mâchouille, la laisse tomber sur le carrelage, puis la reprend du bout des dents. Vous soupirez, persuadé d’avoir affaire à un petit caprice ou à un jeu. Ce geste a l’air banal, presque amusant, alors on n’y prête pas vraiment attention.

Quand, en plus, il bouge moins, boude ses jouets et passe du temps affalé sur son tapis ou dans un coin, on se rassure en disant qu’il vieillit. Pourtant, derrière cette scène du quotidien se cache souvent une vraie douleur dentaire chien, capable d’abîmer bien plus que ses crocs. Et tout commence par la façon dont il croque sa croquette.

Quand votre chien trie ses croquettes, il évite une zone qui le fait souffrir

Les vétérinaires appellent quidding ce drôle de tri : le chien prend la nourriture en bouche, tente de mastiquer, la laisse tomber involontairement puis la reprend. Observez bien sa mâchoire : tête penchée, croquettes envoyées systématiquement à gauche ou à droite, mastication d’un seul côté. Il déplace la nourriture pour contourner une zone douloureuse, faute de pouvoir mettre la patte sur sa joue.

Un chien vraiment difficile renifle sa gamelle, chipote, s’en va et attend un reste de poulet. Un chien qui a mal, lui, arrive affamé, commence à manger avec envie, puis s’arrête net, parfois en couinant ou en reculant comme si la gamelle l’avait mordu. S’il gobe sans mâcher, fait tomber les croquettes ou va manger isolé dans un coin calme, ces signaux ne sont pas des caprices.

De la gingivite au cœur fatigué : ce qui se passe dans sa bouche

Dans la majorité des cas, tout part de la plaque dentaire qui se transforme en tartre. Les gencives deviennent rouges, gonflées, elles saignent parfois : c’est la gingivite. Au stade 2 de la maladie parodontale, l’inflammation commence à attaquer les tissus qui maintiennent la dent, avec jusqu’à 25 % de perte d’attache. La mauvaise haleine et les dépôts jaunâtres ou brunâtres sont alors de vrais signaux d’alarme.

Les chiens restent silencieux, car montrer la douleur, dans la nature, peut coûter cher. Pourtant l’infection progresse. La bouche devient une porte d’entrée : les gencives enflammées laissent passer les bactéries dans le sang, ce qu’on appelle une bactériémie. Ces germes peuvent ensuite se fixer sur les valvules cardiaques et provoquer une endocardite. Une gingivite de stade 2 non traitée augmente de 40 % le risque de maladies cardiaques canines dès l’âge de 6 ans.

Les bons réflexes : consulter vite et protéger ses dents au quotidien

Face à ce geste de tri, surtout s’il s’accompagne de baisse d’énergie ou d’isolement inhabituel, une visite vétérinaire s’impose. Le praticien examine la bouche, peut proposer un bilan et un détartrage-polissage sous anesthésie, parfois avec extraction de dents trop abîmées. Ce type d’acte coûte en général entre 80 et 150 € hors extractions, mais beaucoup de propriétaires voient leur chien retrouver appétit, jeu et vitalité quelques jours après.

Pour éviter d’en arriver là, mieux vaut instaurer une vraie hygiène bucco-dentaire : brossage progressif avec dentifrice adapté, alimentation ou lamelles à mâcher qui limitent le tartre, contrôle annuel, surtout après 6 ans. Ce soir, observez bien son repas et surveillez notamment :

mâchage d’un seul côté ou tête penchée

croquettes recrachées ou qui tombent de la bouche

arrêt brutal du repas alors qu’il semblait affamé

mauvaise haleine persistante et gencives rouges

tendance à aller manger à l'écart comme pour se protéger