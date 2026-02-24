Framboisiers remontants : ce geste d’hiver méconnu qui transforme votre récolte, mais presque personne ne le fait

Chaque fin d’hiver, un geste de quelques minutes sur vos framboisiers remontants peut faire exploser les récoltes. La plupart des jardiniers l’ignorent ou n’osent pas l’appliquer.

Beaucoup de jardiniers se plaignent de récoltes de framboises maigres alors que leurs rangées de tiges semblent en pleine santé. Ils arrosent, ajoutent un peu de compost, surveillent les limaces… mais la récolte ne suit pas. Le geste qui manque se joue en toute discrétion, en plein hiver, sécateur en main.

Pour les framboisiers remontants, ceux qui donnent en été puis en automne, le secret consiste à tailler les framboisiers remontants en fin d’hiver beaucoup plus court que ce que l’on ose habituellement. Un geste radical, presque contre-intuitif, qui effraie souvent. Juste après vient une autre étape, tout aussi décisive : le paillage au pied. Ce duo taille courte + paillage fait pourtant toute la différence.

Comprendre pourquoi vos framboisiers remontants s’épuisent

Un framboisier produit ses fruits sur des tiges, appelées cannes, qui vivent deux ans. La première année, la canne pousse, la deuxième elle fructifie, puis elle s’épuise. Si on laisse toutes ces vieilles tiges en place, elles forment un fouillis qui étouffe les jeunes pousses, consomme de la sève et garde l’humidité, terrain idéal pour les maladies fongiques.

La fin de l’hiver, entre janvier et février selon les régions, reste le moment clé pour intervenir, pendant le repos de la plante. Quand les fortes gelées sont passées mais que les bourgeons ne sont pas encore réveillés, le framboisier supporte beaucoup mieux une coupe franche. Attendre le printemps revient souvent à laisser la plante gaspiller son énergie dans du bois qui ne donnera plus grand-chose.

Le geste crucial : une taille courte à 5–10 cm du sol

Pour pratiquer cette taille courte framboisier à 5–10 cm, le plus simple est de procéder par étapes :

Choisir une journée sèche et hors gel.

Désinfecter et affûter le sécateur.

Repérer la touffe de framboisiers remontants.

Couper toutes les cannes de l’année passée à 5–10 cm du sol, en coupe nette, légèrement en biais.

Évacuer les tiges sèches ou malades, sans les composter si elles portent des taches suspectes.

Cette coupe rase framboisiers remontants peut surprendre : le rang semble presque vide. En réalité, elle force la plante à repartir sur des cannes neuves, vigoureuses et très productives qui sortiront de la base et des drageons. On privilégie ainsi une grosse récolte d’automne. Si l’on tient à avoir des fruits dès juin, on peut garder quelques cannes plus hautes et ne rabattre complètement que le reste.

Compléter la taille par un paillage généreux

Juste après le rabattage, un paillage organique finalise le geste. On étale autour des pieds 5 à 10 cm de paille, de feuilles mortes ou de broyat, en laissant le collet dégagé pour éviter la pourriture. Ce couvre-sol garde l’humidité, protège les racines superficielles des coups de chaud et nourrit la vie du sol en se décomposant.

Résultat concret : moins de désherbage, des plants plus réguliers et des feuilles moins éclaboussées par la terre, donc moins de maladies. En mars-avril, de jeunes pousses franches percent le paillage, signe que la taille a relancé la machine. Et quand l’été puis l’automne arrivent, les longues tiges chargées de fruits rappellent qu’une demi-heure de travail en fin d’hiver peut vraiment changer la saison des framboises.