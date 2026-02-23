Ne jetez plus ce déchet du petit-déjeuner : utilisé ainsi, il peut doubler la récolte de vos framboisiers

Chaque tasse de café pourrait changer le destin de vos framboisiers au fond du jardin. Ce résidu que l’on jette encore par réflexe cache un puissant coup de pouce.

Chaque matin, le même geste : le café coule, le filtre se remplit, puis ce résidu noir finit à la poubelle ou à l’évier. Pendant ce temps, au fond du jardin, vos framboisiers peinent à donner plus que quelques poignées de fruits. Sol trop pauvre, plants fatigués, chaleur… on incrimine tout, sauf ce petit déchet si banal.

Ce résidu, c’est le marc de café. Loin d’être un simple rebut, il renferme de quoi nourrir en douceur vos arbustes et, selon les jardiniers qui l’utilisent régulièrement, il peut carrément multiplier la récolte de framboises. À condition de bien comprendre ce qu’il apporte et comment l’appliquer.

Pourquoi le marc de café booste vraiment vos framboisiers

Le marc de café pour framboisiers, c’est d’abord un concentré de nutriments : environ 2 % d’azote, un peu de potassium, du magnésium et beaucoup de matière organique. Les framboisiers aiment un sol riche, frais, légèrement acide, avec un pH autour de 5,5 à 6,5. Le marc, au pH proche de 6,8, s’en rapproche bien et soutient la croissance des feuilles et des tiges, donc la mise à fruits.

Autre atout : ce résidu améliore la structure du sol. Il aide à retenir l’eau tout en l’aérant, ce qui plaît aux racines fines des framboisiers. Il nourrit aussi la vie microbienne du sol, ces micro-organismes qui transforment la matière organique en nourriture disponible pour les plantes. En bonus, sa texture et son odeur dérangent limaces et escargots, utiles pour protéger les jeunes pousses.

Comment utiliser le marc de café sans abîmer les framboisiers

La première règle tient en un mot : séchage. Après le café, étalez le marc sur une assiette ou un plateau et laissez-le sécher à l’air libre pendant environ 24 heures. Sec, il ne moisit pas. Ensuite, épandez une fine couche autour de chaque pied, l’équivalent d’1 à 2 cuillères à soupe par plant, puis mélangez légèrement avec la surface du sol pour éviter qu’une croûte ne se forme.

Un apport toutes les deux à trois semaines suffit largement. Certains jardiniers montent jusqu’à une petite tasse par pied, une à deux fois par mois, en le mélangeant à du compost, par exemple un volume de marc pour quatre volumes de compost mûr. Dans un pot, il faut rester bien plus léger : une cuillère à soupe par mois pour un contenant de 10 à 15 litres.

Les erreurs à éviter avec le marc de café au jardin

Le piège, c’est de croire que « plus il y en a, mieux c’est ». Une couche épaisse peut se tasser, devenir compacte et empêcher l’eau et l’air d’atteindre les racines. Mieux vaut de petites quantités régulières. Il faut aussi surveiller les sols déjà très acides, où des apports répétés risquent de déséquilibrer l’ensemble ; un simple test de pH donne vite la tendance.

Évitez toujours le marc frais et humide, qui attire moisissures et insectes. Incorporez-le légèrement au sol ou glissez-le sous un paillage de feuilles mortes ou de paille : il se décompose tranquillement tout en gardant l’humidité. Le marc reste un complément, pas un engrais unique : combinez-le avec compost ou fumier bien décomposé, une taille régulière des cannes et un arrosage suivi pour voir vos framboisiers se couvrir de fruits.