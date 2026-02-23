Jardin : ce produit Action à moins de 4 € illumine tout l'extérieur sans un centime d'électricité, ça affole le web

Une simple guirlande lumineuse solaire Action à moins de 4 € promet de métamorphoser balcons et jardins partout en France. Comment ce best-seller viral parvient-il à créer une ambiance féerique sans alourdir la facture ?

Sur les réseaux sociaux, une promesse revient partout : illuminer tout un jardin pour moins de 4 euros. Derrière ces vidéos avant/après où les arbustes se couvrent de petites lumières, on retrouve toujours le même produit vendu chez Action. Pas de travaux, pas d’électricien, seulement une petite boîte en rayon et un long fil discret.

En plein retour des beaux jours, cette référence coche toutes les cases des petits budgets : pas de prise extérieure nécessaire, aucun câble à tirer et zéro kilowatt facturé en plus. Ce best-seller, c’est la guirlande lumineuse solaire Action, affichée autour de 3,99 euros, parfois même un peu moins selon les magasins. Longue d’environ 11,4 mètres et équipée de 100 LED, elle promet d’habiller aussi bien une terrasse qu’un simple balcon urbain, avec une solution économique et écologique.

Cette guirlande lumineuse solaire Action à moins de 4 € affole les réseaux sociaux

Au départ, il s’agit d’une simple guirlande solaire, livrée enroulée autour d’un petit support, avec son panneau noir et une pique à planter dans la terre. Une fois déployé, le fil se fait presque invisible de jour. Dès la nuit tombée, les 100 LED dessinent un halo de lucioles qui donne tout de suite une atmosphère de jardin de magazine, le genre d’avant/après qui explose les vues sur TikTok.

Le principe séduit parce qu’il ne demande aucun branchement : la batterie se recharge la journée grâce au soleil et la guirlande s’allume seule dès qu’il fait sombre, sans ajouter un centime à la facture d’électricité. Deux versions existent, en blanc chaud pour un rendu doux ou en multicolore pour un esprit plus festif. Pour un prix qui tourne autour de moins de 4 €, le résultat visuel impressionne de nombreux utilisateurs qui partagent leurs vidéos.

11,4 mètres et 100 LED : ce que l’on éclaire vraiment pour moins de 4 €

Avec environ 100 LED et 11,4 mètres, une seule guirlande suffit déjà à entourer un petit arbre, longer une rambarde de balcon ou zigzaguer au-dessus d’une table de jardin. Trois guirlandes permettent souvent d’éclairer tout un petit extérieur : un arbre en point central, le contour de la terrasse et un chemin lumineux vers la porte, pour un budget qui reste très bas. Chez certains magasins de bricolage, une guirlande solaire de longueur comparable dépasse souvent les 20 euros, soit le prix de tout un plan lumière complet chez Action.

Concrètement, avec ces trois guirlandes, on peut répartir la lumière de façon simple :

enrouler entièrement le tronc et les grosses branches d’un arbre pour créer un point focal ;

habiller la rambarde du balcon ou le bord de terrasse pour sécuriser les pas ;

dessiner une arche ou une ligne au-dessus de la table pour une vraie ambiance guinguette.

Conseils d’installation pour un effet féerique sans mauvaise surprise

L’installation reste très simple : planter le panneau solaire dans une zone bien ensoleillée, orientée si possible vers le sud, puis dérouler le fil autour des supports choisis. Quelques colliers, du fil de jardin ou de petites attaches suffisent à tout maintenir. Un nettoyage régulier du panneau et, en cas de fortes gelées, le rangement de la guirlande prolongent la durée de vie de la batterie.

Sources Mon Jardin Ma Maison

