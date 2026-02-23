Chauffage trop cher ? Ce mélange de cuisine près du radiateur aide à rester au chaud à 19 °C et à baisser la facture

L’hiver, de nombreux foyers ont froid malgré un thermostat à 20 °C. Et si un simple bol d’eau salée posé près du radiateur changeait la donne dans votre logement ?

En plein hiver, le thermostat grimpe, la facture aussi, et pourtant la maison reste étonnamment fraîche. Beaucoup de foyers chauffent à 20 ou 21 °C et continuent à frissonner. L’ennemi se voit à peine : un air intérieur trop sec, largement dû aux radiateurs. Or la solution se cache parfois dans un simple placard de cuisine, à côté du paquet de sel.

Car un bol d’eau salée, posé tout près du radiateur, peut modifier l’humidité de la pièce et la chaleur ressentie. Sans technologie ni travaux, ce mélange eau + gros sel agit comme un petit régulateur d’ambiance. L’idée : retrouver une sensation de cocon à 19 °C, au lieu de pousser le chauffage plus haut. Intrigant pour un geste qui ne coûte presque rien.

Air trop sec, radiateur à fond : pourquoi le froid s’invite encore

Quand le chauffage tourne en continu, l’air se dessèche. En dessous d’environ 40 % d’humidité relative, la peau tiraille, la gorge pique et surtout l’eau s’évapore plus vite à la surface du corps. Comme à la sortie de la douche, cette évaporation vous refroidit, même si le thermomètre affiche 20 °C. Résultat : on a envie de remonter le thermostat.

Pourtant, les spécialistes du confort intérieur rappellent qu’un taux d’humidité de 45 % environ permet de se sentir bien à 19 °C, comme à 21 °C dans un air trop sec. Autrement dit, 2 °C gagnés en sensation. Or chaque degré ajouté au chauffage augmente la consommation d’environ 7 %. Passer de 19 à 21 °C peut donc alourdir la facture de près de 14 %.

Le mélange eau + sel près du radiateur, un vrai tampon de confort

Un simple bol d’eau posé sur un radiateur agit déjà comme un petit humidificateur maison. Mais l’effet reste bref : l’eau disparaît vite et l’humidité joue au yoyo. Dissoudre du sel dans l’eau change la donne, car le sel retient une partie des molécules et ralentit l’évaporation d’environ 30 à 40 %. Placé sur un rebord de fenêtre au-dessus du radiateur ou sur un radiateur en fonte stable, le mélange profite de la chaleur pour diffuser une humidité régulière.

Ce mélange forme un véritable tampon d’humidité, idéal pour garder l’air ni trop sec ni saturé. Pour l’essayer, préparez votre bol en cuisine, avec ce que vous avez déjà sous la main :

un récipient large et stable (bol évasé ou plat à gratin) ;

environ 1 litre d’eau du robinet ;

deux cuillères à soupe de gros sel.

Combien ce bol venu de la cuisine peut vraiment faire baisser le chauffage

Pris isolément, ce geste ne divisera pas votre facture par deux. En revanche, en améliorant le confort, il aide à accepter une température plus basse. Si vous passez de 21 à 19 °C grâce à lui, la baisse de 2 °C peut représenter autour de 14 % d’économies d’énergie sur la partie chauffage de l’année.

Sur une dépense annuelle de chauffage de 1 200 €, cela représente autour de 170 € économisés, pour un bol qui ne coûte que quelques centimes et n’utilise aucun watt en plus. Pour amplifier l’effet, mieux vaut aussi aérer chaque jour, traquer les courants d’air et régler le thermostat autour de 19 °C.