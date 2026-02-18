Liquidation Alinéa : ces canapés haut de gamme passent à des prix inimaginables et cela affole les experts déco

Entre redressement judiciaire, menace de liquidation Alinéa et “vente ultime” jusqu’au 17 février, des canapés bradés jusqu’à 500 € affolent les fans de déco. Mais derrière ces prix chocs, quelques pièges obligent à réfléchir avant de cliquer.

Rayons en vrac, stock en ligne en feu et comptes dans le rouge : l’enseigne française de décoration Alinéa vit un moment décisif. Connue pour ses ambiances méditerranéennes et ses grands canapés cosy, la marque de la galaxie Mulliez se retrouve en pleine tempête, au moment même où ses plus belles pièces passent à des prix rarement vus.

Après près de 47 millions d’euros de pertes pour environ 162 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, Alinéa a été placée en redressement judiciaire, avec 36 magasins et autour de 1 200 salariés dans l’attente. Le retrait de l’offre du groupe roumain SDC Holding a fait grimper le risque de liquidation Alinéa, en amont d’une audience clé au tribunal de Marseille le 5 mars, tandis qu’une “vente ultime” en ligne propose déjà des remises pouvant aller jusqu’à 500 € sur des meubles en stock. De quoi faire rêver les fans de déco… et se poser quelques questions.

Liquidation Alinéa : une enseigne en sursis qui brade des années de déco

Dans les réunions avec les syndicats, la colère gronde. « C’est la marque qui s’éteint avec le retrait de cette offre », explique la représentante FO Margaux Palvini, citée par BFMTV. Les autres offres visent surtout les murs des magasins et environ 240 postes seulement pourraient être sauvés, ce qui laisse une grande partie des équipes dans l’incertitude.

Ce coup d’arrêt intervient alors qu’Alinéa avait tenté de se réinventer avec son “Pacte Marius” et une montée en gamme : environ 65 % des collections sont déjà fabriquées en France, en Europe ou dans le bassin méditerranéen, avec un objectif de 70 % d’ici 2026. Résultat, la liquidation actuelle ne touche pas des meubles bas de gamme, mais des canapés, tables et buffets pensés pour durer, soudain proposés comme des bonnes affaires de fin d’histoire.

Canapés et meubles Alinéa jusqu’à -500 € : ce que visent les experts déco

Sur le site, une rubrique « Meubles en stock » rassemble environ 427 références immédiatement disponibles. On y trouve des canapés Alinéa aux lignes épurées, souvent en lin lavé ou en velours, des grandes tables en chêne ou en céramique, des lits et rangements familiaux. Les remises peuvent atteindre 500 €, soit autant d’économies pour accéder à des matériaux premium qui restaient parfois hors budget quelques mois plus tôt.

Les décorateurs conseillent de concentrer son budget sur quelques pièces structurantes plutôt que de multiplier les petits achats impulsifs : canapés qui organisent tout le salon, grandes tables en bois massif pour les repas, lits confortables, buffets et rangements intemporels. L’idée est simple : profiter de la liquidation pour ancrer son intérieur dans des valeurs sûres, en misant sur des formes sobres et des teintes naturelles qui traversent les saisons.

Acheter pendant la liquidation Alinéa sans stress : les bons réflexes avant le 17 février

La “vente ultime” en ligne reste ouverte jusqu’au 17 février seulement, sans garantie de réassort sur les modèles phares. Mieux vaut donc filtrer sur les produits « en stock », vérifier à la loupe les dimensions, l’accès à votre logement et les conditions de livraison, surtout pour un grand canapé. Les spécialistes rappellent aussi que la garantie légale de conformité continue de s’appliquer en France, même si l’enseigne disparaît, même si les démarches peuvent devenir plus longues.

Pour limiter les mauvaises surprises, les juristes recommandent de payer par carte bancaire, de garder toutes les preuves d’achat et d’éviter les avoirs ou cartes cadeaux qui n’auraient plus de valeur en cas de liquidation totale. En achetant utile, réfléchi et documenté, cette période troublée peut devenir l’occasion de s’offrir un morceau de design français à prix de liquidation, tout en respectant son budget et son confort au quotidien.