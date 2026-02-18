Castorama : ce lot de bûches densifiées à 2,99 € pourrait alléger votre facture de chauffage avant la fin de l'hiver

Entre factures qui s’envolent et hiver qui s’éternise, Castorama mise sur une promo choc de bûches densifiées Woodstock à 2,99 €. De quoi revoir sa façon d’alimenter le poêle sans plomber le budget.

Le froid s’invite encore dans les maisons et beaucoup regardent leur facture de chauffage avec appréhension. Le bois restait jusqu’ici une solution plutôt accessible, mais les prix commencent à grimper, entre 89 et 115 € le stère de bois selon les régions. Dans ce contexte, chaque bon plan combustible attire l’attention des foyers qui comptent leurs bûches.

Au rayon chauffage de Castorama, une promotion fait parler d’elle : le lot de 5 bûches densifiées ultra calorifiques de la marque Woodstock passe de 3,99 € à 2,99 € le lot. L’économie atteint 1 € par lot, pour un combustible testé par le laboratoire CERIC et garanti sans additif. L’offre court jusqu’au 24/02/2026, un timing parfait pour finir l’hiver au chaud.

Un bon plan Castorama sur les bûches densifiées Woodstock

Les produits de chauffage affichent rarement une telle baisse en plein cœur de saison. Sur un poste aussi sensible que le combustible, gagner 1 € par lot peut sembler modeste, mais cela pèse vite lorsqu’on empile les paquets. Dans un marché où le coût du bois et de l’énergie reste fluctuant, un tarif sous les 3 € pour un pack haute performance reste exceptionnel.

Ces bûches compressées, fabriquées en France à partir de sciures et copeaux non traités, affichent une densité élevée et un taux d’humidité proche de 10 %. Une seule unité assure plus d’une heure de combustion avec une chaleur intense, équivalente à 3 ou 4 bûches classiques. Pour un foyer équipé d’un poêle à bois ou d’un insert, un lot représente plusieurs soirées de flambée confortable.

Bûches densifiées Castorama : performance, propreté et gain de place

Les spécialistes du chauffage au bois rappellent qu’un combustible de mauvaise qualité encrasse plus vite l’appareil, pollue davantage et délivre peu de chaleur utile. Un bois bûche correct doit sécher près de deux ans pour atteindre moins de 20 % d’humidité. Avec ces bûches très sèches, le pouvoir calorifique grimpe et la consommation totale de bois diminue pour un même confort.

Côté pratique, ces bûches sont propres, presque sans poussières ni résidus et trois fois moins encombrantes que des stères traditionnels. Fini les écorces partout dans le salon et les allers retours au bûcher sous la pluie. Leur format compact facilite le stockage en appartement ou dans un petit garage, tout en restant adapté aux appareils nouvelle génération conformes à la norme Ecodesign 2022.

Comment profiter au mieux de cette offre de chauffage économique

Pour tirer pleinement parti de ce chauffage économique, mieux vaut adapter la charge à la taille du foyer : souvent, une seule bûche suffit pour lancer une flambée efficace. Surcharger l’appareil augmente les risques de surchauffe sans apporter vraiment plus de chaleur. L’allumage se fait avec un allume-feu et du petit bois sec, sans jamais recourir à des produits inflammables.

L’entretien régulier du conduit et du poêle reste indispensable pour garder un bon rendement et profiter de bûches certifiées par le laboratoire CERIC. Ceux qui disposent d’un peu de place peuvent constituer un stock raisonnable avant la date du 24/02/2026, en gardant les paquets à l’abri de l’humidité. Une façon simple de sécuriser quelques soirées au coin du feu sans voir la facture s’emballer.