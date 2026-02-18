Horoscope du 18 février 2026 : l’entrée du Soleil en Poissons secoue Lion et Scorpion, quels signes y gagnent ?

Entre fin de saison du Verseau et entrée en Poissons, ce mercredi 18 février 2026 fait monter l’intuition et les émotions. Votre horoscope du jour révèle comment chaque signe peut tirer parti de ce tournant sans se laisser déborder.

Mercredi 18 février 2026, le cœur de la semaine coïncide avec un vrai tournant astrologique. La saison du Verseau s’achève et le Soleil entre en Poissons, signe d’Eau ultra sensible. L’ambiance devient plus émotionnelle, plus intuitive, parfois un peu floue. Vos projets, vos relations et même votre énergie ressentent ce changement de rythme.

Trois planètes clés, Soleil, Mercure et Vénus, séjournent aujourd’hui en Poissons et colorent l’horoscope du jour d’hypersensibilité, de rêve et de romantisme. Les signes d’Eau, comme les Poissons ou le Cancer, se sentent portés par la vague, tandis que d’autres gèrent des imprévus liés à Mars et Uranus. Lion et Scorpion, eux, passent une journée plus remuante que les autres.

Horoscope du mercredi 18 février 2026 : la saison du Poissons redistribue les cartes

Pour le Lion, la journée semble tourner au ralenti. Jean-Yves Espié résume l’effet de Mars et Uranus : « Les influences contrariantes de Mars et Uranus, incarnant l’action est les décisions prises à la hâte, vous ouvrent des perspectives, mettent de l’imprévu dans vos rencontres et vos démarches », analyse-t-il, cité par Elle.

Chez le Scorpion, l’énergie monte d’un cran. Jean-Yves Espié décrit la journée ainsi : « Les contrariétés vous parvenant de Mars et Uranus vous font parvenir une puissante énergie assortie d’une bonne dose d’impatience » et invite à garder confiance : « Restez positive car les influences bienveillantes de Jupiter et Saturne feront contrepoids en vous invitant à prendre vos distances avec ceux qui ne seront pas sur la même longueur d’onde ». L’article évoque aussi « Ohé ohé capitaine abandonné », « la semaine du Grinch chafouin » et des « œillères anti-relous ».

Horoscope du mercredi 18 février 2026 : tendances signe par signe

Parmi les autres signes, certains tirent clairement leur épingle du jeu. Le Bélier voit Neptune secouer la routine du couple et Vénus annoncer une rencontre, à condition de garder la main sur le budget. Le Taureau consolide ses projets amoureux et profite d’une vraie stabilité matérielle. Gémeaux et Balance ont surtout intérêt à protéger leur vie affective des interférences et à freiner les achats impulsifs. Le Lion, lui, peut compter sur son entourage : « Vous réaliserez que votre entourage apprécie l’optimisme qui émane de vous et vous en fait l’écho », avant d’être invité à lancer quelque chose de nouveau : « L’idéal serait d’amorcer un projet prometteur, pour prendre de l’amplitude pendant que le contexte s’y prête ».

Pour le Scorpion, Jean-Yves Espié recommande de « fiez-vous à votre intuition qui vous aidera à y voir clair », mais aussi : « Prenez du recul avant de foncer, car la planète de l’action vous fait parvenir une influence contradictoire qui pourrait se traduire en impatience » et de privilégier enfin « le recul et la retenue afin d’agir au bon moment ». Les autres signes – Cancer, Vierge, Capricorne, Sagittaire, Verseau et Poissons – oscillent entre projets à long terme, prudence sur l’argent et attention à la santé, selon leurs prévisions.

Horoscope du mercredi 18 février 2026 : le fil conducteur de la journée

Dans ce contexte très émotionnel, le message commun reste simple : ralentir, écouter son corps, demander conseil si besoin et garder la main sur ses choix. L’horoscope du mercredi 18 février 2026 éclaire la journée, mais vous laisse entièrement libre de la façon dont vous la vivez.