Action ressort ce salon de jardin culte à moins de 80 € : ce détail explique pourquoi il va disparaître en rayon

Moins de 80 € pour un salon de jardin complet : le best-seller 4 pièces d’Action signe son retour ce printemps. Reste à savoir s’il tiendra toutes ses promesses.

L’hiver n’est pas encore terminé, mais les envies d’apéros au soleil se font déjà sentir. Quand on regarde les prix des salons de jardin, la note grimpe vite à plusieurs centaines d’euros, de quoi freiner bien des projets. Dans ce contexte, un ensemble très attendu revient en rayon et redonne espoir aux petits budgets.

Il s’agit du salon de jardin Action 4 pièces, affiché à seulement 79,95 € pour l’ensemble, soit moins de 80 €. Proposé déjà en 2019 puis en 2022 au même prix, ce best-seller était parti très vite. Son retour annonce la saison des apéros dehors et une question revient aussitôt : que vaut vraiment ce mobilier culte ?

Un salon de jardin Action 4 pièces pensé pour la convivialité

Cet ensemble comprend un canapé deux places, deux fauteuils assortis et une table basse avec plateau en verre. Il suffit pour créer un coin salon où discuter, lire ou partager un repas. La structure en acier apporte de la stabilité, tandis que le coloris gris neutre se fond sur un balcon comme sur une grande terrasse.

Les assises sont recouvertes d’un textile synthétique doux au toucher et réputé résistant. Un coup d’éponge suffit en général pour le nettoyer, pratique quand on vit en famille ou que l’on reçoit souvent. Le cadre en acier demande peu d’entretien, et le montage reste simple et ne demande pas de compétences en bricolage.

Un prix mini qui fait du salon de jardin Action un best-seller

Le point fort reste le prix : pour 79,95 €, on obtient un salon complet quand des ensembles 4 pièces comparables se trouvent souvent entre 175 € et plus de 400 € en ligne. Passer sous la barre des 80 € rend ce coin détente accessible à des foyers au budget serré.

Ce rapport qualité-prix explique pourquoi ce modèle est devenu culte. Lors de ses passages au printemps 2019 puis 2022, il avait disparu des rayons en quelques jours. L’actuel retour suit la même logique : disponibilité limitée et référence 3221911 à garder en tête pour le retrouver vite en magasin ou sur l’application.

Sublimer ce salon de jardin Action avec quelques détails bien choisis

Bonne nouvelle, son design sobre en gris agit comme une toile blanche que l’on peut personnaliser facilement. Pour lui donner un style plus chaleureux ou plus haut de gamme sans dépasser le budget, tout se joue dans les accessoires choisis autour du salon. Quelques idées faciles pour le mettre en valeur :

Des coussins de jardin colorés pour réchauffer immédiatement l’ambiance.

Un tapis d’extérieur sous la table pour marquer le coin salon.

Quelques lanternes ou guirlandes solaires pour une lumière douce le soir.

Sur un balcon étroit, on peut installer seulement le canapé et un fauteuil, puis déplacer le reste plus tard dans un jardin. Mieux vaut mesurer l’espace avant achat, prévoir un coin sec pour ranger les coussins en hiver et, si possible, protéger la structure avec une housse. De quoi profiter longtemps de ce basique solide dès les premiers rayons de printemps.