GiFi : « Je ne galère plus dans les angles » grâce à ce petit outil de bricolage vendu seulement 12,95 €

Vis coincées au fond d’un tiroir, poignet tordu, meuble bloqué : le scénario vous parle. À 12,95 € chez GiFi, une visseuse sans fil Profilex 3,6 V promet de retourner la situation.

Vis vissée à moitié dans un coin de tiroir, tournevis de travers, poignet qui tire : beaucoup de projets de bricolage butent sur ces fameux angles où rien ne passe. Monter un simple meuble bas dans un couloir étroit ou resserrer une charnière au fond d’un placard peut suffire à gâcher un samedi entier.

En cette fin d’hiver, alors que les envies de rafraîchir la maison reviennent, un petit outil repéré chez GiFi attire l’œil des bricoleurs malins. Vendu 12,95 €, ce tournevis électrique compact promet de transformer ces moments de crispation en formalité. De quoi faire souffler plus d’un utilisateur : « Je ne galère plus dans les angles ».

Bricoler dans les angles, ce casse-tête que les outils classiques gèrent mal

Le problème revient toujours au même : nos mains et nos outils classiques ne passent pas partout. Un tournevis droit ou une perceuse trop volumineuse ne peuvent pas s’aligner correctement quand la vis se trouve près d’un mur, derrière une joue de meuble ou au fond d’un tiroir. On finit par visser de biais, abîmer la tête de vis, marquer le panneau, voire renoncer.

Cette réalité décourage bien des amateurs. Les outils standards manquent de souplesse, un peu comme un pinceau trop rigide qui déborde dans les angles quand on peint. Résultat, un montage prévu pour trente minutes se transforme en après-midi de contorsions, ponctuée de pauses pour soulager le poignet ou l’épaule.

La visseuse sans fil ProFilex 3,6 V : le petit outil GiFi pensé pour les recoins

Au rayon bricolage, la vedette du moment s’appelle visseuse sans fil ProFilex 3,6 V. Proposée à seulement 12,95 €, elle cible clairement les petits travaux d’intérieur et les coins exigus. Son corps en plastique ABS noir, long d’environ 21 cm pour 4,5 cm de large et 6 cm d’épaisseur, tient bien dans la main sans peser. On reste sur un gabarit facile à glisser dans un tiroir plutôt qu’un gros coffret d’outil pro.

Côté cœur, la machine fonctionne en 3,6 V avec une batterie Li-ion d’environ 1300 mAh, suffisante pour enchaîner plusieurs montages de meubles ou séries de réglages. La poignée est inclinable : en un geste, on passe d’une forme pistolet à une forme droite et l’on trouve l’angle d’attaque idéal. Certains modèles de cette gamme ajoutent un barillet d’embouts intégré ou un éclairage LED en façade, pensés pour gagner encore en confort dans les recoins sombres.

Pour quels usages cette visseuse GiFi fait vraiment la différence ?

Cette Profilex vise clairement les bricoleurs et bricoleuses du quotidien : locataires, étudiants, jeunes familles qui montent des meubles en kit et entretiennent leur intérieur sans atelier dédié. Elle se montre à l’aise pour :

Monter ou démonter des meubles dans des pièces étroites,

Resserrer des charnières et coulisses au fond des placards,

Fixer des petites équerres ou crochets proches d’un angle de mur.

Elle reste en revanche un outil d’appoint : pour visser en série dans du bois très dur ou attaquer de gros travaux de rénovation, une perceuse-visseuse plus puissante s’impose. Son intérêt tient justement à ce positionnement léger et malin, avec un prix bien en dessous de nombreuses visseuses 3,6 V pivotantes. Une fois qu’on y a goûté, difficile de revenir au simple tournevis manuel dans ces fameux coins qui font habituellement perdre patience.