Rappel conso Biocoop : ce dessert au lait de brebis dans votre frigo cache un ingrédient risqué pour les allergiques

Un rappel conso vise un riz au lait de brebis vendu chez Biocoop dans toute la France depuis fin janvier. Entre lait de vache caché et risque allergique, comment savoir si vos pots sont concernés ?

Crème dessert du soir, petit plaisir ou encas glissé dans la lunch box, le riz au lait fait partie des classiques. Beaucoup de familles choisissent la version au lait de brebis, jugée plus digeste, surtout quand un enfant ne supporte pas le lait de vache. Sauf que certains pots vendus chez Biocoop ne contiennent pas ce que promet leur étui.

Un rappel conso national vise un lot de riz au lait de brebis Biocoop dont certains packs renferment en réalité un dessert au lait de vache. L’alerte publiée sur la plateforme officielle RappelConso cible surtout les personnes allergiques aux protéines de lait de vache, exposées à une réaction grave. Un simple coup d’œil sur l’étui et l’opercule suffit pour vérifier vos pots.

Rappel conso Biocoop : le riz au lait de brebis qui contient du lait de vache

Le produit visé est un riz au lait de brebis Biocoop au rayon frais, étui cartonné de 2 pots de 120 g. Seuls les packs du lot CB4, code GTIN 3760121217097, portant une DLC au 25/02/2026, sont concernés. Ils ont été vendus dans tous les magasins Biocoop de France entre le 27/01/2026 et le 19/02/2026, la procédure courant jusqu’au 27/02/2026.

Selon l’alerte RappelConso, une erreur de conditionnement est à l’origine du rappel : des étuis marqués brebis ont servi pour des pots de riz au lait de vache. Le type de lait reste pourtant bien indiqué sur l’opercule, avec la mention VACHE ou BREBIS en toutes lettres. Ce décalage entre étui et contenu a été classé en risque de substances allergisantes non déclarées.

Riz au lait de brebis ou de vache : le vrai risque allergique

Le danger ne concerne que les personnes allergiques aux protéines de lait de vache. Si elles consomment par erreur ce dessert présenté comme brebis, elles peuvent développer des troubles digestifs, des rougeurs ou démangeaisons, une toux ou une gêne respiratoire. Dans certains cas, la réaction peut devenir anaphylactique, avec malaise ou gonflement du visage ; dans cette situation, il faut appeler le 15 ou les urgences sans attendre.

Les personnes non allergiques au lait de vache peuvent, selon les autorités, consommer ces riz au lait sans risque particulier, ce qui évite de jeter des pots encore bons. L’allergie au lait implique une réaction du système immunitaire, parfois violente, quand l’intolérance au lactose entraîne surtout des troubles digestifs. Le rappel vise donc en priorité les foyers où un adulte ou un enfant présente une vraie allergie.

Que faire avec ce riz au lait Biocoop dans votre frigo

Pour vérifier rapidement, sortez vos riz au lait Biocoop du réfrigérateur et suivez ces étapes :

Sur l’étui : Biocoop, riz au lait de brebis 2×120 g, lot CB4.

Sur le côté ou dessous : DLC 25/02/2026.

Sur l’opercule de chaque pot : si la mention VACHE apparaît et qu’une allergie au lait de vache existe au foyer, ne consommez pas et rapportez en magasin pour remboursement jusqu’au 27/02/2026 ou appelez le service client Biocoop au 08 00 80 71 02.