Coloration : ces recettes naturelles que votre coiffeur ne vous révèle jamais pour changer de couleur sans les abîmer

Envie de changer de couleur de cheveux naturellement sans les abîmer ? Des recettes au henné, à la camomille ou au thé noir promettent plus qu’un simple coup d’éclat.

À l’approche des beaux jours, l’envie de bousculer sa couleur revient souvent… mais l’idée de fragiliser encore des longueurs déjà sèches peut refroidir. Les colorations chimiques, à base d’ammoniaque ou de peroxyde, ouvrent les écailles du cheveu pour y glisser les pigments, et laissent parfois derrière elles une matière terne, cassante.

Bonne nouvelle, il est possible de changer de couleur de cheveux naturellement en profitant de véritables soins venus des plantes. Henné, camomille, thé noir ou sauge teintent en surface, tout en gainant la fibre. Le genre de recettes maison que votre coiffeur connaît, mais qu’il n’a pas toujours le temps de proposer en salon.

Henné, camomille, thé noir : la palette naturelle pour colorer sans casser

Pour des reflets cuivrés ou auburn, le henné (Lawsonia inermis) reste un classique. Pour une chevelure mi-longue, la préparation type réunit 100 g de poudre de henné de qualité avec 300 ml d’eau chaude, non bouillante, jusqu’à obtenir une pâte onctueuse. L’ajout d’une betterave cuite mixée intensifie les nuances rouges ou violacées. On applique mèche par mèche, on enveloppe dans un film plastique et on laisse poser de 2 à 4 heures ; la couleur continue ensuite à évoluer quelques jours grâce à l’oxydation naturelle.

Côté lumière, la camomille matricaire permet d’éclaircir les cheveux naturellement blonds à châtain clair d’1 à 2 tons. Il suffit d’infuser 5 sachets dans 500 ml d’eau bouillante, puis d’utiliser cette lotion en dernier rinçage sans re-rincer à l’eau claire. Au bout d’environ 10 applications régulières, un voile doré s’installe. Pour un effet mèches soleil, on peut ajouter un peu de jus de citron dilué sur quelques mèches avant une courte exposition au soleil. Pour les brunes, une infusion très concentrée de thé noir, complétée au besoin par de la sauge officinale, fonce progressivement et ravive l’éclat, en eau de rinçage ou posée sous une charlotte pendant une heure.

Préparer et protéger la fibre avant toute coloration végétale

Aucune coloration végétale ne donnera un beau résultat sur des cheveux carencés. Une alimentation variée riche en fer, zinc et vitamines B, présente dans les légumineuses, les œufs, les oléagineux ou les céréales complètes, soutient la fabrication de kératine. Boire suffisamment d’eau et soigner son sommeil aident aussi la fibre à rester résistante et brillante sur la durée.

Sur cheveux crépus ou très secs, l’hydratation externe compte tout autant. « Parce que les cheveux afros sont naturellement secs. Donc, apporter l’hydratation, ce n’est pas apporter une quantité d’huile, mais ce sont des huiles végétales, c’est de l’eau, ce sont des crèmes qui vont pouvoir permettre aux cheveux de boire », affirme le Dr Florence Nanga. L’huile de coco pressée à froid ou le beurre de karité s’utilisent en petite quantité pour sceller l’eau apportée par un masque ou une crème. Un peigne adapté limite la casse avant et après la pose des plantes tinctoriales.

Ces secrets naturels demandent du temps, mais respectent tous les types de cheveux

Les colorations végétales se déposent en surface et agissent par superposition : plus on répète les rinçages ou applications, plus la nuance s’intensifie et tient, tout en respectant le cuir chevelu. Elles exigent patience et temps de pose, là où les produits d’oxydation en salon promettent un résultat instantané. C’est souvent pour cette raison que ces recettes restent cantonnées aux coulisses, alors qu’elles transforment au fil des semaines la texture du cheveu en la rendant plus dense et brillante.

Le choix de la méthode dépend enfin de votre texture. « Chaque personne doit connaître le type de cheveux qu’elle porte avant de se lancer dans les soins capillaires », indique-t-elle, explique Marceline Assion, citée par la BBC. Cheveux fins, épais, bouclés ou afros ne réagissent pas de la même façon, surtout avec le citron ou le henné. Mieux vaut tester d’abord sur une mèche discrète, observer la réaction de la fibre, puis installer peu à peu ces rituels dans sa routine, comme un rendez-vous régulier avec ses longueurs.