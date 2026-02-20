Peau de croco : ce gommage naturel à la cerise façon bonbon fait mieux que vos crèmes chères grâce à un ingrédient caché

Jambes qui grattent, peau de croco et moral en berne : un gommage naturel à la cerise promet de tout changer sous la douche. Odeur de bonbon, texture velours et ingrédient surprise s’invitent dans ce rituel corps ultra gourmand.

L’hiver qui s’étire, le chauffage à fond, les collants qui frottent… et voilà les jambes qui prennent cet aspect d’écaille redouté. La fameuse peau de croco, rêche, terne, qui accroche sous la main. Pour la lisser sans crèmes hors de prix, une recette maison fait parler d’elle : un soin corps à la cerise qui sent le bonbon et laisse la peau incroyablement douce.

Ici, pas de microbilles ni d’odeurs chimiques qui donnent mal à la tête. Ce gommage naturel à la cerise mise sur le sucre, l’huile végétale et un parfum fruité qui rappelle ces douceurs acidulées de l’enfance, tout en respectant les peaux sensibles. Un soin plaisir, mais surtout un vrai allié pour retrouver un toucher velours… avec une petite surprise dans la liste des ingrédients.

Pourquoi ce gommage naturel à la cerise est l’ennemi numéro un de la peau de croco

Quand la peau manque de lipides et d’eau, son film hydrolipidique se fragilise et la surface devient granuleuse, notamment sur les jambes, les bras, les genoux ou les talons. Beaucoup de gommages du commerce utilisent des microbilles de plastique polluantes et des agents décapants qui agressent encore plus cette barrière protectrice. Le duo sucre plus huile végétale, lui, élimine les cellules mortes tout en apportant du confort immédiat.

Dans cette recette, le sucre fin assure une exfoliation douce qui stimule le renouvellement cellulaire, pendant que l’huile de coco laisse un léger film satiné nourrissant. Le savon de Castille, liquide et végétal, au pH doux, sert de base lavante qui ne décape pas. Pour les peaux ultra sèches, une version plus riche existe avec 2 cuillères à café de noyaux de cerises broyés, 40 g de beurre de karité, 30 g d’huile végétale de cerise, 5 gouttes de vitamine E et 1 cuillère à café de sucre de canne.

Recette du gommage à la cerise qui sent le bonbon sous la douche

Pour un pot de gommage corps façon confiserie, il faut uniquement des ingrédients simples :

100 g de sucre fin, blanc ou roux

2 cuillères à soupe d’huile de coco fondue

1 cuillère à soupe de savon de Castille liquide

10 gouttes de fragrance naturelle de cerise ou d’arôme alimentaire

optionnel : 1/4 de cuillère à café de mica rouge cosmétique

Dans un bol, on verse le sucre, puis on ajoute l’huile de coco tiédie et le savon de Castille en mélangeant jusqu’à obtenir une pâte qui se tient. Viennent ensuite la fragrance de cerise, qui donne cette odeur de bonbon sous la douche, et une pointe de mica pour la couleur rosée si on le souhaite. Il suffit de transvaser dans un pot en verre hermétique et de préparer de petites quantités régulièrement pour garder la texture fraîche.

Le bon rituel à la cerise pour retrouver une vraie peau de velours

Sous la douche, sur peau humidifiée à l’eau tiède, on prélève une noisette de gommage et on masse en mouvements circulaires, des chevilles vers le haut du corps, en insistant doucement sur les talons, les genoux et les coudes. Le sucre fond, l’huile de coco pénètre, le parfum fruité se diffuse ; un rinçage abondant à l’eau claire suffit, et la peau ressort lisse, souple et délicatement parfumée. Comme pour les autres scrubs à la cerise, une à deux utilisations par semaine suffisent largement.

Pour que l’effet velours dure, l’intérieur du corps doit suivre le mouvement : boire de l’eau tout au long de la journée, mettre au menu des oméga-3 (petits poissons gras, noix, huile de lin) et des fruits et légumes riches en eau et en antioxydants. La cerise, justement, est riche en vitamines A et C, en antioxydants et en bêta-carotène, de quoi apporter tonus et éclat. Une bonne nuit de sommeil et un stress limité, qui évitent les excès de cortisol néfastes pour le collagène et l’acide hyaluronique, complètent ce rituel cerise pour une peau vraiment moins crocodile.