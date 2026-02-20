Action : ce vase design à 3,99 € va devenir la star de votre salon avant de disparaître des rayons

À 3,99 €, ce vase design repéré chez Action affole déjà les fans de déco en 2026. Comment cette pièce cosy peut transformer votre salon sans vider votre compte ?

Changer l’atmosphère du salon sans exploser le budget, c’est un peu le rêve quand on flâne chez Action. Entre les bougies et les plaids, une nouveauté 2026 attire pourtant tous les regards : un objet déco qui a tout d’une pièce de créateur alors que son prix reste au niveau d’un simple accessoire.

Cette trouvaille, c’est un vase design à moins de 4 € chez Action qui commence déjà à circuler dans les hauls déco et les vidéos d’inspiration. Un format idéal, des couleurs tendance et un look travaillé qui en font un futur point focal dans le salon. On comprend vite pourquoi il affole les fans de décoration.

Un vase design Action à 3,99 € qui a l’allure d’une pièce de créateur

Baptisé Vase Cozy Creations Bloomy, ce modèle de la collection Cozy Creations est vendu 3,99 €, soit moins qu’une bougie parfumée. Dans les boutiques spécialisées, des vases au style comparable se trouvent plutôt autour de 30 à 40 €, ce qui donne une idée du rapport qualité-prix. Avec ses courbes généreuses, il évoque une fleur stylisée et donne tout de suite l’impression d’un objet pensé par un designer.

Ses dimensions d’environ 20 x 17,5 cm lui permettent de s’imposer visuellement sans encombrer l’espace. Suffisamment large pour accueillir un bouquet, mais assez compact pour tenir sur une table basse, une console ou une étagère, il trouve sa place dans presque toutes les pièces. Autoportant, il se pose aussi bien au centre du salon que sur un balcon aux beaux jours.

Comment faire du Vase Cozy Creations Bloomy la star du salon

Ce vase se suffit à lui seul, mais il devient vraiment spectaculaire avec quelques végétaux. Trois ou quatre tiges d’eucalyptus, des fleurs séchées ou des herbes de pampa créent aussitôt une ambiance zen. En blanc, il se fond dans une déco beige et bois clair. En vert, il renforce un esprit nature avec du lin ou du rotin. Le rose apporte une touche douce dans une chambre, tandis que le jaune joue les accents lumineux sur une commode.

Pour un effet magazine sur une table basse, on peut poser le Bloomy sur une petite pile de beaux livres et ajouter une bougie à côté pour jouer sur les hauteurs. Même vide, sa silhouette florale fonctionne comme une petite sculpture, surtout s’il est associé à un vide-poches en bois ou un photophore en verre sur une étagère ou un rebord de fenêtre.

Où trouver ce vase design à moins de 4 € chez Action avant qu’il ne disparaisse

En magasin, ce bon plan se repère au rayon Habitat, du côté des pots et vases, sous le nom complet Vase Cozy Creations Bloomy. L’enseigne l’a référencé sous le numéro d’article 3221694, utile à donner en caisse ou en rayon quand il reste peu d’exemplaires. Il existe en vert, rose, blanc et jaune, des teintes pile dans la tendance pastel.

Comme souvent avec ce type d’arrivage saisonnier à prix mini et design travaillé, les quantités sont limitées. En 2026, ce vase qui ressemble à une pièce de créateur pour 3,99 € risque donc de quitter les rayons aussi vite qu’il s’est fait remarquer.