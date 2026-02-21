Ce blouson Carhartt de skateur affole les mannequins : pourquoi vous allez le voir partout cet hiver

Cet hiver 2025-2026, un blouson de workwear porté par les skateurs s’impose sur les trottoirs des Fashion Weeks, des studios aux after-shows. Comment la veste Carhartt Detroit a pris le pouvoir sur les manteaux les plus luxe ?

Sur les photos de street style de cet hiver, le même blouson brun apparaît partout. Un vêtement rigide, au col de velours, que l’on imaginerait sur un chantier ou dans un skatepark plutôt que devant les objectifs des photographes de mode.

En février 2026, alors que l’hiver s’éternise, manteaux en laine, trenchs et perfectos impeccables se font voler la vedette par cette pièce venue du workwear américain. Conçue pour résister au béton et à la poussière, elle règne désormais sur les trottoirs des Fashion Weeks, au grand étonnement de tout le monde.

De la rampe de skate aux podiums : la veste Carhartt Detroit s’impose

À l’origine, la veste Carhartt Detroit a été imaginée pour les ouvriers américains. Sa toile de coton très épaisse façon Duck Canvas supporte frottements et intempéries, tandis que sa coupe courte et boxy, stoppée à la taille, donne immédiatement de la structure sans alourdir la silhouette.

Dans les années 90, la scène skate l’adopte comme uniforme officieux. Sur les vidéos granuleuses, on repère le petit carré de tissu clair siglé Carhartt sur la poche poitrine, porté avec pantalons larges et superpositions XXL. Le blouson d’atelier devient symbole de contre-culture et de vécu.

Pourquoi les mannequins ont lâché le cuir pour la veste Carhartt Detroit

En coulisses, le décor est beaucoup moins glamour que sur les podiums : journées rallongées, corps serrés dans des corsets, pieds perchés sur des talons. Quand les shows s’enchaînent dans le froid de février, enfiler une veste ample, doublée et chaude devient un réflexe. Portée une taille au-dessus, la Detroit sert de véritable carapace.

Les mannequins la posent sur un hoodie et un jean brut, ou l’enfilent par-dessus une robe en satin ou un tailleur couture pour casser le côté trop parfait. Ce contraste plaît énormément. Sur les réseaux de la Gen Z, la nuance caramel Hamilton Brown sature les photos, aux côtés de versions noires, bleu marine ou vert sapin plus graphiques.

Comment porter la veste Carhartt Detroit sans ressembler à un ouvrier

Pour la vie réelle, tout est question de proportions. Si l’on est petite, mieux vaut choisir une Detroit qui arrive juste à la taille et la marier à un bas près du corps, comme un jean ajusté ou une jupe courte avec collants opaques. Les grandes peuvent assumer la version oversize sur pantalon large, en roulant les manches pour montrer poignets et bijoux. Patinée, délavée ou marquée de peinture, chinée en friperie, la Detroit gagne même en charme :

Pour le bureau : Detroit Jacket, pantalon droit et bottines.

Le week-end : blouson ouvert, hoodie, jean large, baskets.

En soirée : veste brune, robe satinée, collants noirs.