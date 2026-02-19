Arrêtez de souffrir avec vos lèvres gercées : ces 3 soins au miel vont les sauver sans passer par la pharmacie

Vos lèvres gercées se fendent au moindre sourire et brûlent au vent froid ? Entre le chauffage qui assèche l’air, les températures glaciales dehors et les sticks que l’on applique machinalement pour rien ou presque, la peau ultra fine de la bouche encaisse de plein fouet les contrastes. Dans la cuisine pourtant, un ingrédient doré attend de jouer les secours d’urgence.

Les lèvres, dépourvues de film hydrolipidique protecteur, se déshydratent vite quand l’air est froid. La dermatologue Shereene Idriss raconte : « J’ai trouvé cette technique dans ma salle de bain pendant le confinement, quand mes lèvres étaient ultra gercées. Elle aide vraiment à les revitaliser », explique-t-elle au Journal des Femmes. Elle met ensuite en garde : « Soyez prudente, utilisez une concentration de 5 à 10 %. Si vous avez des antécédents de boutons de fièvre, évitez cette méthode. Si vous présentez des irritations actives, je serais très vigilante. », puis précise : « Si vos lèvres sont simplement sèches, l’acide glycolique est une aide précieuse car il permet de lisser la peau de votre bouche. Il aide vos muqueuses à desquamer en douceur, plutôt que de les agresser avec un gommage à grains qui finit par les rendre toutes rugueuses. »

Pourquoi le miel est l’allié idéal des lèvres gercées en hiver

Au contact de la peau, le miel agit comme une éponge à eau naturelle. Ses sucres se comportent comme de petits aimants qui captent l’humidité de l’air et la retiennent au cœur des tissus cutanés. Avec un pH acide compris entre 3,2 et 4,5 et de faibles quantités de peroxyde d’hydrogène, il crée en plus un environnement peu accueillant pour les bactéries et assainit les gerçures sans brûler la peau.

Gommage, masque et baume : trois soins au miel à faire chez soi

On commence par un gommage tout simple pour enlever les petites peaux sans irriter. Mélangez du sucre en grains fins avec la même quantité de miel, puis massez du bout du doigt en mini cercles pendant quelques secondes. Le sucre décroche les squames tandis que le miel apaise aussitôt la zone. Rincez à l’eau tiède et gardez ce geste pour les périodes où les petites peaux deviennent vraiment gênantes.

Après le gommage, étalez le miel en couche épaisse comme un cataplasme et laissez-le poser longtemps, par exemple le soir avant de dormir. Pour garder ce confort dans le froid, faites fondre au bain-marie 1 cuillère à café de cire d’abeille avec 2 cuillères à café d’huile végétale d’amande douce ou d’olive et 1 demi-cuillère à café de miel liquide, puis coulez ce baume nomade dans un petit pot.

Hydratation et hygiène de vie pour prolonger l’effet des soins au miel

Pour que ces soins au miel tiennent vraiment, le corps doit suivre : boire régulièrement, même sans sensation de soif, en misant sur eaux, tisanes ou bouillons, et dormir suffisamment pour laisser la peau se réparer. Sur une fiche produit de baume au miel, Clara, 29 ans, écrit : « Rêve de miel a changé ma routine beauté ! Mes lèvres sont douces et hydratées, et j’adore le parfum sucré. » Julie, 34 ans, ajoute : « J’ai enfin trouvé un baume qui ne colle pas ! Je l’applique plusieurs fois par jour. »