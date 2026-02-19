Cake marbré parfait : depuis que j’utilise cette méthode à deux bols, je ne sors plus mon robot pâtissier

Deux bols, un fouet et un parfum de goûter d’enfance : ce cake marbré choco-vanille n’a plus besoin de robot pâtissier. Quelle astuce rend sa mie si moelleuse et ses marbrures si nettes ?

Sur la table encore tiède de soleil, l’odeur d’un cake marbré choco-vanille suffit à ramener les souvenirs de goûters d’enfance. Longtemps, on a cru qu’il fallait un robot dernier cri pour réussir ce moelleux parfait, bien gonflé, aux volutes chocolatées nettes et régulières.

Le mouvement actuel du gâteau fait maison change la donne : les cakes, flans, babas et madeleines ont repris le devant de la scène, dans un esprit simple et chaleureux. « Préparez votre, préparez votre pâte, dans une jatte, dans une jatte plate », chantait Catherine Deneuve dans le film Peau d’Âne, rappelle Elle. Aujourd’hui, la fameuse jatte se résume à deux bols et un fouet.

Un cake marbré moelleux sans robot, dans l’air du temps

Le cake marbré moelleux sans robot colle parfaitement à cette envie de retour aux bases. Il ne demande qu’un coin de plan de travail, quelques ingrédients du placard et un peu d’huile de coude, ce qui le rend idéal pour les petites cuisines comme pour un atelier pâtisserie avec les enfants au moment du goûter.

Les robots pâtissiers trônent sur les listes de cadeaux, capables de pétrir, fouetter et mixer à notre place. Pour ce marbré, ils peuvent rester au repos. Travailler la pâte à la main permet de sentir sa texture, d’arrêter de mélanger au bon moment et d’éviter la vaisselle encombrante : deux bols, un fouet, un moule, et c’est tout.

Les deux bols et quelques ingrédients pour un cake marbré parfait

La base est volontairement courte : 180 g de farine de blé, 1 sachet de levure chimique, 160 g de sucre, 3 gros œufs, 120 g de beurre doux fondu, 80 ml de lait entier, 1 pincée de sel, 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille liquide, 40 g de cacao en poudre non sucré et 30 ml d’eau chaude. Un bon beurre et un cacao non sucré de qualité apportent une saveur profonde.

Dans le premier bol, on mélange farine, levure et sel. Dans le second, on fouette œufs et sucre jusqu’à une texture légèrement mousseuse, puis on ajoute beurre fondu et lait. On incorpore les ingrédients secs pour obtenir une pâte lisse, sans la travailler trop longtemps. On la divise en deux : d’un côté, l’extrait de vanille ; de l’autre, le cacao préalablement dilué dans l’eau chaude pour une pâte chocolat bien onctueuse.

Le geste du marbrage et les astuces pour un résultat de pâtisserie

Dans un moule beurré et fariné, on alterne une cuillère de pâte vanille et une cuillère de pâte chocolat jusqu’à épuisement. La lame d’un couteau passée délicatement en zigzag crée les marbrures spectaculaires, à condition de ne pas insister pour ne pas tout mélanger. Le cake cuit à 170 °C, chaleur tournante, pendant 40 à 45 minutes, jusqu’à ce qu’il soit doré, puis refroidit sur une grille et se garde deux à trois jours bien emballé.

Pour un goûter plus festif, une sauce chocolat noir tiède ou un coulis de fruits rouges, quelques framboises fraîches ou une boule de glace vanille transforment chaque tranche. Des noisettes torréfiées, des zestes d’orange confite ou des copeaux de chocolat donnent un air chic sans effort, et les variantes s’enchaînent : pépites de chocolat blanc dans la pâte vanille, coco et dés de mangue, framboises ou zeste de citron dans la pâte cacao, voire restes recyclés en trifle ou en croque-cake du week-end.