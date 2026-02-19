Chips à l’apéro : si vous tenez à votre cœur, remplacez-les par ces graines grillées ultra rassasiantes

À l’heure de l’apéritif, le bol de chips laisse surtout du sel et des calories. Et si des graines de courge grillées rendaient vos grignotages plus gourmands et utiles à votre santé ?

Sur la table basse, le bol de chips disparaît en quelques minutes, laissant au passage beaucoup de sel et de gras. Et si, pour l’apéro, vous remplaciez ce réflexe par un bol de graines de courge grillées, ultra croustillantes ? Même geste pour picorer, mais profil nutritionnel très différent.

Issue de la famille des Cucurbitaceae, la courge cache des graines sans peau, faciles à manger. Nature, grillées, salées ou non, hachées ou moulues, elles s’invitent dans soupes, laitages, salades ou porridge. Richement dotées en nutriments, elles promettent bien plus qu’un simple grignotage. Reste à comprendre pourquoi ces petites graines changent tout.

Graines de courge grillées : un apéro plus rassasiant que les chips

La graine de courge est un concentré de nutriments : protéines, fibres, minéraux, antioxydants et acides gras polyinsaturés. Elle se distingue par sa richesse en oméga‑6, potassium et magnésium, trois alliés du cœur et des vaisseaux sanguins. À quantité égale, elle apporte bien plus de protéines et de fibres que les chips industrielles, pour un croustillant digne d’une alternative aux chips.

Autre atout majeur : ces graines sont très rassasiantes. Protéines végétales (autour de 20 à 30 % de la graine) et fibres prébiotiques nourrissent le microbiote intestinal et limitent les fringales. Une portion raisonnable de 20 à 30 g représente environ 90 à 170 kcal, là où un bol de 50 g de chips grimpe facilement au‑delà de 260 kcal.

Les bienfaits des graines de courge sur le cœur, le transit et le sommeil

Selon de nombreux spécialistes, ces graines foisonnent de zinc, un oligoélément antioxydant et anti‑inflammatoire qui facilite aussi le processus métabolique et le sommeil. Les graines de courge en concentreraient près de la moitié de l’apport journalier recommandé. Leur magnésium, très abondant, participe à réduire la fatigue et à détendre les muscles après une journée stressante.

Les fibres de la graine de courge jouent aussi un rôle clé. Elles améliorent le transit, nourrissent les bonnes bactéries du microbiote et contribuent à atteindre les 30 g de fibres conseillés par jour. Ajoutons la présence de bons acides gras, oméga‑3 et oméga‑6, qui soutiennent la santé cardiovasculaire en prenant soin des parois des vaisseaux sanguins.

Griller ses graines de courge : recettes express pour l’apéro

Quand vous ouvrez une courge, ne jetez plus les graines : rincez‑les, frottez pour enlever les filaments, puis faites‑les sécher sur un torchon. Étalez ensuite une fine couche sur une plaque, avec un filet d’huile, et enfournez une dizaine de minutes à 160‑170 °C. Si une courge a un goût très amer, évitez d’en consommer les graines.

Pour le goût, pensez à des mélanges d’épices façon chips, tout simples :

Paprika fumé, ail en poudre et une pincée de sel.

Curry doux, curcuma et graines légèrement arrosées de jus de citron.

Herbes de Provence et poivre noir pour un résultat très parfumé.