Marre du bazar à la maison ? Cette boîte JYSK à -40 % met enfin de l’ordre, mais pas pour longtemps

Entre fin d’hiver et placards qui débordent, la boîte de rangement ESPEN JYSK promet de calmer enfin le chaos visuel à la maison. Comment ce panier nature y parvient‑il sans ruiner votre budget ?

Fin d’hiver, beaucoup regardent leur salon ou leur chambre avec un léger découragement : piles qui débordent, câbles emmêlés, jouets éparpillés. Pendant les fêtes, tout s’est accumulé sans qu’on s’en rende compte. On finit alors par entasser dans de grands bacs en plastique transparents, que l’on cache tant bien que mal. L’impression de désordre, elle, reste bien là.

Chez l’enseigne danoise JYSK, spécialiste du style scandinave accessible, une boîte de rangement ESPEN répond précisément à ce ras‑le‑bol. Elle remet de l’ordre tout en restant assez jolie pour être posée en évidence sur une étagère ou un meuble TV. Matière naturelle, couvercle discret et format compact se combinent. Et son prix actuel ajoute encore à l’attrait.

Une boîte de rangement vraiment déco

Ranger ne signifie plus cacher des cartons au garage, mais intégrer le rangement à la déco. Les grands bacs transparents restent pratiques, sauf qu’ils laissent voir le fouillis et refroidissent l’ambiance. Avec son coloris Nature et son tressage en fil de papier, ESPEN apporte une texture douce, idéale sur une étagère, un buffet ou dans une bibliothèque ouverte.

Sous cette allure légère, la structure en acier donne à la boîte la robustesse suffisante pour encaisser le quotidien. Le tressage en fil de papier, lui, garde un aspect aérien. Son couvercle assorti masque câbles, jouets ou papiers et offre une surface nette, presque apaisante, qui ne laisse rien deviner de ce qui est rangé dessous.

ESPEN JYSK : ranger chaque pièce

Ses dimensions de 40 x 27 x 19 cm ont été pensées pour se glisser partout. Sur une étagère standard, plusieurs boîtes s’alignent sans perte de place ; dans une penderie, elles accueillent foulards ou sous‑vêtements. Sous un lit ou dans l’entrée, ESPEN sert de cachette à sacs et chaussures. Dans le salon, elle avale manettes et télécommandes, tout en restant décorative.

Même dans une petite salle de bain, la boîte trouve sa place pour rassembler produits de beauté et réserves de gel douche. Sur un bureau, elle sert de tiroir extérieur pour papiers administratifs, stylos ou chargeurs. En réunissant quelques exemplaires identiques sur un meuble ouvert, on crée une ligne de paniers coordonnés qui donne immédiatement l’impression d’un intérieur mieux maîtrisé.

Prix, promo et services JYSK

Côté budget, l’argument est fort. Habituellement affichée à 24,99 €, la boîte ESPEN passe actuellement à 15 €, soit une remise de -40 % valable jusqu’au 16 mars 2026. Avec environ 60 €, on peut s’offrir quatre boîtes coordonnées et transformer complètement un meuble ouvert ou une penderie. Les avis clients suivent, avec une note moyenne de 4,6 sur 5.

Pour celles et ceux qui veillent à l’origine des produits, ESPEN affiche la certification FSC® 100 %, gage de matières issues de forêts gérées de façon responsable. L’enseigne JYSK propose la livraison ou le Click and Collect, une garantie de prix de 30 jours et des retours sans limite de temps. Reste à décider combien de boîtes adopter pour que le désordre visuel laisse place à une maison plus apaisante.