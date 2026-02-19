Ce chauffage à moins de 50 € chez GiFi transforme votre salon glacé en coin du feu sans travaux cet hiver

Pas de conduit, pas de gros travaux : GiFi mise sur un mini chauffage effet cheminée Homday à 49,95 € pour réchauffer salons et studios. Ce faux foyer électrique promet coin cocooning et chaleur ciblée, mais pour quels usages au juste ?

L’hiver s’éternise, les soirées se rafraîchissent et beaucoup regardent leur salon un peu tristement : pas de cheminée, ni de flamme qui crépite, juste un radiateur blanc qu’on cache derrière un plaid. Installer un vrai foyer reste réservé aux maisons, aux budgets travaux, aux conduits déjà présents.

Pourtant, le besoin est là : chauffer un coin précis sans faire exploser la facture, tout en gagnant cette ambiance feu de bois qui change l’humeur d’une pièce. GiFi mise sur ce créneau avec un chauffage effet cheminée signé Homday, affiché à seulement 49,95 €. Une mini cheminée électrique qui ne demande qu’une prise.

Effet cheminée GiFi : un mini chauffage Homday qui change l’ambiance

Ce modèle Homday porte un nom transparent : chauffage effet flamme seule et 2 niveaux de chaleur 1800W. Derrière l’étiquette, on trouve un appareil électrique soufflant de 1 800 W, en polypropylène noir, long d’environ 35,6 cm pour 13 cm de profondeur. Compact, il se pose sur un meuble bas ou au sol, près du canapé.

Son atout numéro un reste le décor. Le caisson imite une petite cheminée avec des flammes décoratives visibles sur trois côtés, ce qui crée un vrai point focal dans le salon. On branche, les bûches virtuelles s’illuminent et la pièce prend aussitôt un côté chalet. Et quand la météo se radoucit, le mode flamme seule laisse l’ambiance sans la chaleur.

Un chauffage d’appoint Homday pour réchauffer une petite pièce

Ce chauffage effet cheminée ne fait pas que décorer. Avec ses 1 800 W et son souffle chaud, il réchauffe vite un salon, une chambre ou un petit studio. GiFi évoque en repère 100 W par mètre carré, ce qui donne ici une pièce d’environ 15 à 18 m². Il reste un chauffage d’appoint, en renfort du système principal, avec sécurité anti-surchauffe. Comme le résume une formule rapportée par SoonNight : « Un appareil simple et sûr change la vie quand il gèle », lit-on dans l’article.

Pour rester tranquille, quelques réflexes suffisent :

le brancher sur une prise murale, sans multiprise légère ;

garder environ un mètre devant lui, loin des rideaux et des plaids ;

éviter de le laisser tourner des heures sans surveillance ou dans une pièce très humide.

Moins de 50 € chez GiFi : un effet cheminée accessible

Affiché à 49,95 €, ce Homday se place dans l’entrée de gamme du chauffage effet cheminée, là où beaucoup de cheminées électriques décoratives dépassent les 100 €. Chez GiFi, un poêle soufflant Homday 2-en-1 avec effet flamme peut grimper autour de 179 à 189 €. Ce petit modèle cible plutôt les budgets serrés et les intérieurs compacts.

Pour un salon cosy, un coin lecture ou un bureau où l’on baisse un peu le chauffage central, ce type d’appareil fait la différence. Certaines cheminées électriques plus puissantes peuvent accompagner des surfaces proches de 70 m², mais ce Homday garde sa place : un chauffage d’appoint décoratif, vendu chez GiFi selon les stocks, pour créer un vrai coin du feu sans gros chantier.