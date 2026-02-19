Voici le miroir ondulé BUT à moins de 20 € qui agrandit votre salon sombre, beaucoup vont le regretter

Salon sombre en fin d’hiver et budget serré ? Ce miroir ondulé Astrid signé BUT, en promo à 19,99 € jusqu’au 25 mai 2026, promet un changement spectaculaire.

En cette fin d’hiver, quand la lumière se fait rare et que le salon paraît un peu terne, l’envie de tout changer revient vite. Sans casser un mur ni repeindre chaque pièce, un seul objet bien choisi peut pourtant transformer l’ambiance : un miroir qui capte le moindre rayon et donne l’impression que la pièce respire de nouveau.

Les décorateurs le savent bien : placer le bon miroir au bon endroit suffit souvent à réveiller un intérieur fatigué. Cette saison, c’est un modèle ondulé très en vue qui attire tous les regards, le miroir vague 50×100 cm ASTRID Transparent, proposé par BUT avec une belle remise. Vendu à moins de 20 euros grâce à une réduction de –28 %, il fait parler de lui pour de bonnes raisons.

Pourquoi le miroir Astrid de BUT illumine et agrandit votre salon

Dans un salon un peu sombre, le miroir Astrid BUT agit comme une seconde fenêtre. Installé face ou légèrement en biais par rapport à une ouverture, il renvoie la lumière naturelle vers le fond de la pièce et chasse les zones d’ombre. Dans un séjour de 15 à 20 m², typique d’un appartement en ville, cette simple réflexion de lumière change immédiatement la perception de l’espace.

Ses lignes ne sont pas droites comme celles d’un miroir classique. La forme en vague dessine des courbes douces qui cassent la rigidité des murs, des étagères et du meuble TV. Ce dessin organique apporte une sensation de mouvement et de fluidité, tout en restant très épuré. Il trouve facilement sa place dans une déco scandinave, bohème ou plus industrielle sans jamais jurer.

Miroir vague 50×100 cm Astrid : promo, dimensions et détails chez BUT

Concrètement, ce miroir mesure 100 cm de hauteur pour 50 cm de largeur, avec une épaisseur totale d’environ 0,5 cm et un verre de 4 mm. Sa structure en fer lui donne de la tenue, tandis que la mousse EVA au dos protège le mur. On le fixe comme un miroir classique, sur un mur porteur ou une cloison en placo, sans installation compliquée ni perçages démesurés.

Côté budget, l’enseigne propose une réduction intéressante : affiché à l’origine à 27,99 euros, le miroir passe à 19,99 €, soit 28 % de remise. Cette offre chez BUT est annoncée jusqu’au 25 mai 2026, dans la limite des stocks disponibles. Pour un objet déco aussi visible dans le salon, ce prix reste très doux. Le produit s’inscrit en plus dans la démarche d’éco-conception Habitons mieux de l’enseigne.

Où placer le miroir Astrid BUT pour un effet waouh immédiat

Pour profiter pleinement de ce miroir, l’emplacement fait toute la différence. Face à une fenêtre ou légèrement décalé, il reflète le ciel, les arbres ou les toits voisins et donne la sensation d’ouvrir le salon sur l’extérieur. Au-dessus d’un buffet bas ou d’un canapé, il structure le mur comme une pièce de galerie. Dans une entrée étroite, il allonge visuellement le couloir. Posé au sol, près d’une grande plante, il crée enfin un esprit loft très décontracté.